Отравленный Новый год. Что за праздничным столом приводит к проблемам ЖКТ

Источник материала: Аргументы и факты

Новогодний стол — это по определению ломящийся от угощений вариант. Причем на нем стоит вперемешку все, что только возможно. Нарезки из овощей соседствуют с мясными и сырными, салаты под майонезом и холодец — с горячими жирными блюдами и т. д. И тут совсем нельзя угадать, что из этих продуктов может «выстрелить». При этом отравление в Новый год — не самое приятное событие. О том, как распознать проблему и как ее избежать в длинные новогодние дни, "АиФ" рассказала медицинский эксперт, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Татьяна Оганесян.

Источник проблемы

Чаще всего инфицированными оказываются морепродукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты (в том числе сметана и майонез, которыми заправляют всеми любимый оливье), кондитерские изделия и т. д. В отдельных случаях опасность могут представлять токсичные грибы, домашние консервы, загрязненная вода, сырые овощи и фрукты. Поэтому использовать их надо очень аккуратно, изучая сроки годности, внешний вид товара. Если есть хоть малейшее подозрение на то, что товар может быть подпорчен, брать его не стоит.

Также есть риск отравления любыми другими продуктами, если были нарушены условия хранения, обработки и т. д. Важно соблюдать гигиенические требования и условия хранения пищевых продуктов, прописанные в СанПиН. Например, салаты с заправкой из майонеза хранить несколько часов и в холодильнике, а остатки, которые не успели употребить, выбрасывать; мыть по всем правилам овощи и зелень и т. д.

Симптомы отравления

Симптомы пищевого отравления могут варьироваться в зависимости от конкретного типа пищевого отравления, контаминации (зараженности) продуктов, возраста человека, сопутствующих заболеваний и других факторов.

К общей симптоматике относят:

частую диарею (жидкий стул);

тошноту и рвоту;

спазмы в животе или боли.

Кроме того, могут появиться и такие признаки, как:

диарея с кровью;

озноб;

лихорадка (повышение температуры);

слабость в мышцах;

затуманенность зрения;

головная боль.

Такую ситуацию никак нельзя спускать на тормозах и игнорировать, надеясь, что само пройдет. Тут обязательно надо принимать меры. В идеале — показаться врачу.

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Как справляться с ситуацией

Здоровые взрослые могут самостоятельно восстановиться после легкого или умеренного пищевого отравления путем соблюдения диеты и покоя, а также обеспечения адекватной гидратации для предотвращения обезвоживания, то есть употребления чистой воды. Антибиотики при отравлении могут быть назначены только врачом. Обычно их прописывают при средних и тяжелых случаях пищевого отравления, вызванных бактериальной инфекцией (например, при сальмонеллезе, шигеллезе, кампилобактериозе, пищевом отравлении кишечной палочкой). Лечение тяжелого пищевого отравления требует госпитализации. Если возникает понос или рвота с кровью, надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Не стесняйтесь вызывать скорую помощь.

Риски отравления

Сильное обезвоживание чревато серьезными осложнениями для многих видов пищевых отравлений. При отсутствии лечения тяжелое обезвоживание может привести к электролитному дисбалансу (когда нарушается в организме соотношение жидкости и солевых элементов) и шоку, а в итоге и к летальному исходу. Другие осложнения пищевого отравления бывают следующими:

гемолитико-уремический синдром (ГУС) при инфекции E. coli (кишечной палочки);

менингит при листериозе;

печеночная и почечная недостаточность при отравлении грибами;

синдром Рейтера и хронический артрит при сальмонеллезе.

Пищевое отравление одинаково возможно для любой возрастной группы. Однако наиболее подвержены серьезным осложнениям пожилые люди, беременные, младенцы, дети, люди с ослабленным иммунитетом, люди, злоупотребляющие алкоголем.

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Меры профилактики

Во избежание пищевого отравления за праздничным столом, который, как известно, накрывается практически все дни длинных праздников, следует побеспокоиться о профилактике. Для этого необходимо соблюдать общие рекомендации. Например, пища должна быть приготовлена при температуре 68-72 °С, жидкости, как, например, супы или соусы, необходимо кипятить. Замораживание убивает некоторые бактерии, но этого может быть недостаточно. Сальмонеллы, как правило, чувствительны к высокой температуре, приобретают термостойкость в пище с высоким содержанием жира (например, в жирных кремах, арахисовом масле).

Важно соблюдать режим хранения продуктов: не держать на столе продукты больше 3 часов, все скоропортящиеся продукты убирать в холодильник. При этом употреблять продукты в предписанные сроки хранения: холодец может храниться в холодильнике всего 12 часов, приготовленное мясо — до 48 часов и т. д. Подробная информация о том, как правильно хранить особо скоропортящиеся продукты, прописана в СанПиН 2.3.2.1324-03. Соблюдение этих требований поможет избежать отравлений не только в новогодние праздники.

Ешьте свежую, только приготовленную пищу, не надо готовить еду, салаты и холодец на 10 дней вперед, пейте достаточное количество воды и не злоупотребляйте алкоголем. Тогда новогодние праздники будут для вас здоровыми и позволят сохранить радостные впечатления на весь год.