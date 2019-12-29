Лучше молчи. Какие слова и фразы не стоит использовать в речи

Источник материала: Аргументы и факты

«Хочешь кушать?», «Будь здоров», «Приятного аппетита» — эти фразы мы слышим практически каждый день и даже не догадываемся, что в приличном обществе люди их не используют. Почему и какие еще выражения стоит забыть раз и навсегда, рассказывает консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

1. Тортик, чаек, кофеек

Не стоит употреблять в повседневной жизни так называемую «галантерейную лексику», т. е. слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «рубашечка», «юбочка», «платьице», «сапожки». Раньше ее часто использовали продавцы в галантерейных магазинах, так и появился сам термин. Если вы слышите фразу «примерьте эти брючки» или «давайте накрасим вам ноготки» в сфере обслуживания, ничего страшного. Но самому разговаривать аналогичным образом (например, с коллегами) точно не стоит.

Замечу, что такую ошибку часто совершают новоиспеченные мамы, которые много времени проводят с ребенком и не успевают переключиться от общения с малышом на окружающих. Как бы то ни было, учитесь контролировать свою речь. Вашей подруге, коллеге или начальнику не три года, поэтому странно предлагать «попить чаек и съесть кусочек тортика».

2. Кушать

Когда повар или прислуга в доме говорят своим хозяевам «кушать подано», это нормально. Но если вы не относитесь к этим категориям, то максимум, что можно сказать, например, сидя за столом с гостями — «Кушайте, пожалуйста». Хотя, откровенно говоря, я бы и эту фразу не использовала. А выражения «Я кушаю» или «Пойдешь со мной кушать?» и т. д. — забудьте навсегда. Это показатель вашего невысокого уровня культуры. Правильно говорить — «Я ем».

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3. День рождениЕ

Сегодня очень многие люди переживают по поводу некорректного использования слова «именинник», ведь обычно мы называем так человека, у которого день рождения. На мой взгляд, это некритично. Я бы скорее обратила внимание на фразу «У меня вчера был день рождениЕ» или «У меня день рождениЕ», ведь правильно говорить «день рождениЯ». Не забывайте, что в конструкции «день рождения» слово «день» главное, поэтому с ним мы и должны согласовать второе слово.

4. Приятного аппетита

Воспитанные люди не говорят о физиологии, поэтому всем известная фраза «приятного аппетита» может использоваться только в отношении близких людей, в незнакомом обществе ее лучше не употреблять. Конечно, если официант пожелал «приятного аппетита», после подачи блюда, в этом нет ничего криминального, но если вы не официант, то лучше обойтись без этих слов.

Аналогичное правило распространяется на такие выражения, как «Мне нужно отойти в туалет» или «Будь здоров». Первую фразу, я думаю, комментировать излишне, что касается второй, то ее абсолютно точно не стоит говорить малознакомым людям.

5. Здравствуйте

В качестве приветствия всегда лучше использовать фразу «Добрый день», а не слово «здравствуйте», как многие привыкли, особенно если вы принадлежите к бизнес-среде, потому что «здравствуйте» — это, по сути, пожелание здоровья.

Раньше этикетные правила для высшего общества не предполагали важности физического здоровья. Оно было значимым в большей степени для крестьян, ведь если его нет, ты себя просто не прокормишь. В дворянской же среде, когда кто-то говорил «здравствуйте», у человека тут же возникал вопрос: «Я так плохо выгляжу, что мне желают здоровья?»

Безусловно, вы можете говорить «здравствуй» близким людям, которых хорошо знаете, но, повторюсь, лучше заменить это слово на более универсальное приветствие: «доброе утро» до 12:00, после 16:00 — «добрый вечер». Если вы находитесь на работе, можно и после 16:00 говорить коллегам «добрый день», ведь пока мы в офисе, наша голова точно занята делами, а не тем, который сейчас час.

6. «Это плохо»

Старайтесь избегать категоричности в общении с людьми, поскольку подобный стиль говорит о том, что вы считаете свое мнение критерием истины. Если что-то не нравится, так и скажите: «Мне это не нравится», а не «Это некрасиво».

Допустим, я не люблю Пикассо, но у его творчества есть множество поклонников. И в ситуации, когда мне нужно высказать свое мнение о художнике, можно использовать гениальную фразу Ленина: «Я не поклонник его таланта...» В чем ее гениальность? Вы сначала признаете талант человека, а уже потом высказываете свою позицию, т. е. как бы смягчаете удар.

7. Я, я, я, я

Сравните две фразы: «Я привык делать так» и «У меня такая привычка». Вторая по сравнению с первой звучит намного мягче. Если этикет для вас не пустой звук, вы не будете постоянно использовать местоимение «я», ведь это не очень вежливо, поскольку вы перетягиваете центр внимания на себя.

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8. Как бы

«Я как бы пришел», «Как бы увидел», «Как бы поработал». Когда я слышу такое, мне всегда хочется спросить: так вы все-таки пришли или «как бы пришли»? У многих из нас речь засорена словами-паразитами, и, конечно, от них надо избавляться.

«Как бы» уместно использовать, когда мы что-то с чем-то сравниваем и стараемся точно сформулировать, но не находим слов. «Он как бы шарообразный», — это вполне легитимно. А «как бы работал» — нет.

Слова-паразиты — это мусор, в котором мы заставляем копаться нашего собеседника, он мешает восприятию нашей речи.

9. Фейк

Сейчас используется очень много жаргонных слов, например, из соцсетей, но, если человек или даже аудитория, с которой вы общаетесь, не имеет никакого понятия о сфере, из которой пришла та или иная фраза или определение, забудьте о них. К сожалению, в настоящий момент даже на официальном уровне употребляют, например, слово «фейк». Но это не значит, что надо повторять. «Фейк» всегда можно заменить более понятным словом «ложь».

Свое владение жаргоном демонстрируйте только в профессиональной среде, где его понимают.

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10. «Она не поймет»

Никогда не говорите о человеке в его присутствии в третьем лице: «она согласна», «он понял», «она сделает». Это верх неуважения. Если уж вы хотите озвучить позицию другого человека или что-то о нем сказать, используйте его имя: «Думаю, Марина Петровна с нами не согласится».

11. «Сколько времЯ?»

Когда вы хотите уточнить время, более выигрышная комбинация — «Который час?» В разговорной речи допустимо употребить «Сколько времени?» Главное, помните, что именно «времени», а не «время».

И еще один важный момент: даже если человек при вас сказал что-то неправильное, не надо его исправлять. Ведите себя тактично. Идея отвести его в сторонку и научить уму-разуму такая же провальная, как и сделать замечание при всех.