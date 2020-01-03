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Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня

04.01.2020 11:32 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня
shutterstock.com

На дворе – зимние каникулы, но просыпаться все же нужно. Тем более что это относится не к спешащему в офис работнику в районе 7 утра, а к свободному (пусть только до 9 января) человеку, которому доступны все развлечения города и окрестностей, а на часах между тем 10, 11, а то и 12 часов.

Рецепт бодрого утра от АиФ-Кухни: не спеша варим чашечку вкусного какао или делаем себе модный матча, он, кстати, бодрит получше чем кофе, да еще и действие его намного дольше, после чего вдумчиво готовим завтрак, и – на выставку. Ну или на коньках кататься. Заряд бодрости же получен.

Пряный какао

Автор рецепта - Владимир Шагов, директор департамента разработки напитков кафе «Шоколадница»


Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня
Фото: сеть кофеен «Шоколадница»
  • 40 г темного шоколада
  • 150 мл молока
  • 40 г взбитых сливок для украшения
  • 6 г молотой корицы
  • 4 г молотого мускатного ореха
  • Кондитерская посыпка для украшения

Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня Пей кофе и не бойся сотовых. Хирург Джоли опровергла 6 мифов о раке груди

Шаг 1. В сотейник налить шоколад, молоко и добавить специи.

Шаг 2. Разогреть всё на плите, пока шоколад не растопится до однородного состояния

Шаг 3. Украсить взбитыми сливками, посыпкой и корицей.

Ореховый раф с попкорном

Рецепт Сергея Суслина, шеф-бармена ресторана ErwinРекаМореОкеан


Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня
Ореховый раф с попкорном Фото: Пресс-служба ресторана ERWIN.РекаМореОкеан.
  • 40 мл эспрессо
  • 200 мл молока
  • Бадьян
  • 10 г попкорна карамельного
  • 20 мл сиропа макадамии

Шаг 1. Взбить кофе, молоко и ореховый сироп, затем перелить в кружку.

Шаг 2. На шпажку наколоть попкорн и положить на кружку.

Матча с фисташкой

Рецепт Марии Мирошниковой, бариста кафе J’Pan


Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня
Фото: Бистро J'PAN
  • 2 г чая матча
  • 1 г цитрусовой цедры
  • 200 мл кокосового молока
  • 5 г тростникового сахара

Для фисташковой пасты (10 г на 1 порцию):

Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня Названа главная польза от употребления зеленого чая

Совет бариста: пасту можно купить в магазине.

  • 200 г очищенных фисташек
  • 20 г миндаля
  • 30 г тростникового сахара
  • 30 мл воды
  • 30 мл миндального масла

Шаг 1. Приготовим пасту: очищенные фисташки прогреть в духовке при температуре 100 градусов в течение 15 минут.

Шаг 2. Сахар и воду смешать, нагреть, кипятить 4 минуты, постоянно помешивая.

Шаг 3. Добавить к сиропу фисташки и перемешать, после чего выложить орехи на пергамент и остудить.

Шаг 4. Карамелизованные фисташки, масло и миндаль перемолоть в блендере до однородной массы. Если нужно, добавить еще масла до пастообразной консистенции.

Шаг 5. Чай матча просеять через ситечко, влить в чай горячую воду (около 80 градусов), постоянно помешивая.

Шаг 6. Взбить чай с водой венчиком, в течение 3 минут до образования плотной пены, перелить в чашку.

Шаг 7. Натереть цедру, взбить в питчере или сотейнике молоко, сахар, цедру, фисташковую пасту. Удобнее всего это делать капучинатором, если есть кофейная машина. Влить взбитое молоко в чашку с матча.

Розовый цветучино

Рецепт Максима Завьялова, бариста кофейни «КофеЦвет»


Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня
Фото: Кафе КофеЦвет
  • 30 г белого шоколада (лучше бельгийского)
  • 150 мл молока 3,2%
  • 3 г сушеной свеклы
  • ½ г перца чили
  • 30 мл эспрессо

Шаг 1. Растопить шоколад в молоке, добавить эспрессо и кусочек перчика.

Шаг 2. Нагревать, взбивая, добавить растертую в порошок сушеную свеклу.

Шаг 3. Перелить в стакан для подачи.

Матча Spicy

Рецепт Марии Мирошниковой, бариста кафе Touch of Matcha


Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня
Фото: Бар Touch of Matcha
  • 2 г чая матча
  • 250 мл кокосового молока
  • 5 звездочек бадьяна
  • Щепотка молотой корицы
  • Щепотка молотого имбиря
  • 10 бутончиков гвоздики
  • 1 г грейпфрутовой цедры
  • Мед

Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня Вред или отсутствие пользы. 5 напитков, от которых лучше отказаться

Шаг 1. На терке натереть цедру.

Шаг 2. Вылить молоко в сотейник, далее – бадьян, корицу, гвоздику, имбирь и цедру, все ингредиенты, кроме матча. Нагреть до температуры 85 градусов.

Шаг 3. В процессе нагревания добавить мед (или сироп томинамбура).

Шаг 4. Порошок чая матча просеять через сито в отдельную чашу, залить водой 10 мл температуры 75-85 градусов, хорошо размешать венчиком, чтобы не было комочков.

Шаг 5. Смешать матча с получившимся пряным молоком. Украсить молотой корицей.

 
 
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В праздники тоже надо просыпаться. Варим бодрящие и очень вкусные напитки.
 
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