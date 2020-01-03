Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня

На дворе – зимние каникулы, но просыпаться все же нужно. Тем более что это относится не к спешащему в офис работнику в районе 7 утра, а к свободному (пусть только до 9 января) человеку, которому доступны все развлечения города и окрестностей, а на часах между тем 10, 11, а то и 12 часов.
Рецепт бодрого утра от АиФ-Кухни: не спеша варим чашечку вкусного какао или делаем себе модный матча, он, кстати, бодрит получше чем кофе, да еще и действие его намного дольше, после чего вдумчиво готовим завтрак, и – на выставку. Ну или на коньках кататься. Заряд бодрости же получен.
Пряный какао
Автор рецепта - Владимир Шагов, директор департамента разработки напитков кафе «Шоколадница»
- 40 г темного шоколада
- 150 мл молока
- 40 г взбитых сливок для украшения
- 6 г молотой корицы
- 4 г молотого мускатного ореха
- Кондитерская посыпка для украшения
Шаг 1. В сотейник налить шоколад, молоко и добавить специи.
Шаг 2. Разогреть всё на плите, пока шоколад не растопится до однородного состояния
Шаг 3. Украсить взбитыми сливками, посыпкой и корицей.
Ореховый раф с попкорном
Рецепт Сергея Суслина, шеф-бармена ресторана ErwinРекаМореОкеан
- 40 мл эспрессо
- 200 мл молока
- Бадьян
- 10 г попкорна карамельного
- 20 мл сиропа макадамии
Шаг 1. Взбить кофе, молоко и ореховый сироп, затем перелить в кружку.
Шаг 2. На шпажку наколоть попкорн и положить на кружку.
Матча с фисташкой
Рецепт Марии Мирошниковой, бариста кафе J’Pan
- 2 г чая матча
- 1 г цитрусовой цедры
- 200 мл кокосового молока
- 5 г тростникового сахара
Для фисташковой пасты (10 г на 1 порцию):
Совет бариста: пасту можно купить в магазине.
- 200 г очищенных фисташек
- 20 г миндаля
- 30 г тростникового сахара
- 30 мл воды
- 30 мл миндального масла
Шаг 1. Приготовим пасту: очищенные фисташки прогреть в духовке при температуре 100 градусов в течение 15 минут.
Шаг 2. Сахар и воду смешать, нагреть, кипятить 4 минуты, постоянно помешивая.
Шаг 3. Добавить к сиропу фисташки и перемешать, после чего выложить орехи на пергамент и остудить.
Шаг 4. Карамелизованные фисташки, масло и миндаль перемолоть в блендере до однородной массы. Если нужно, добавить еще масла до пастообразной консистенции.
Шаг 5. Чай матча просеять через ситечко, влить в чай горячую воду (около 80 градусов), постоянно помешивая.
Шаг 6. Взбить чай с водой венчиком, в течение 3 минут до образования плотной пены, перелить в чашку.
Шаг 7. Натереть цедру, взбить в питчере или сотейнике молоко, сахар, цедру, фисташковую пасту. Удобнее всего это делать капучинатором, если есть кофейная машина. Влить взбитое молоко в чашку с матча.
Розовый цветучино
Рецепт Максима Завьялова, бариста кофейни «КофеЦвет»
- 30 г белого шоколада (лучше бельгийского)
- 150 мл молока 3,2%
- 3 г сушеной свеклы
- ½ г перца чили
- 30 мл эспрессо
Шаг 1. Растопить шоколад в молоке, добавить эспрессо и кусочек перчика.
Шаг 2. Нагревать, взбивая, добавить растертую в порошок сушеную свеклу.
Шаг 3. Перелить в стакан для подачи.
Матча Spicy
Рецепт Марии Мирошниковой, бариста кафе Touch of Matcha
- 2 г чая матча
- 250 мл кокосового молока
- 5 звездочек бадьяна
- Щепотка молотой корицы
- Щепотка молотого имбиря
- 10 бутончиков гвоздики
- 1 г грейпфрутовой цедры
- Мед
Шаг 1. На терке натереть цедру.
Шаг 2. Вылить молоко в сотейник, далее – бадьян, корицу, гвоздику, имбирь и цедру, все ингредиенты, кроме матча. Нагреть до температуры 85 градусов.
Шаг 3. В процессе нагревания добавить мед (или сироп томинамбура).
Шаг 4. Порошок чая матча просеять через сито в отдельную чашу, залить водой 10 мл температуры 75-85 градусов, хорошо размешать венчиком, чтобы не было комочков.
Шаг 5. Смешать матча с получившимся пряным молоком. Украсить молотой корицей.