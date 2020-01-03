Какао, кофе, матча. Чем взбодриться утром выходного дня

Источник материала: Аргументы и факты

На дворе – зимние каникулы, но просыпаться все же нужно. Тем более что это относится не к спешащему в офис работнику в районе 7 утра, а к свободному (пусть только до 9 января) человеку, которому доступны все развлечения города и окрестностей, а на часах между тем 10, 11, а то и 12 часов.

Рецепт бодрого утра от АиФ-Кухни: не спеша варим чашечку вкусного какао или делаем себе модный матча, он, кстати, бодрит получше чем кофе, да еще и действие его намного дольше, после чего вдумчиво готовим завтрак, и – на выставку. Ну или на коньках кататься. Заряд бодрости же получен.

Пряный какао

Автор рецепта - Владимир Шагов, директор департамента разработки напитков кафе «Шоколадница»

40 г темного шоколада

150 мл молока

40 г взбитых сливок для украшения

6 г молотой корицы

4 г молотого мускатного ореха

Кондитерская посыпка для украшения

Шаг 1. В сотейник налить шоколад, молоко и добавить специи.

Шаг 2. Разогреть всё на плите, пока шоколад не растопится до однородного состояния

Шаг 3. Украсить взбитыми сливками, посыпкой и корицей.

Ореховый раф с попкорном

Рецепт Сергея Суслина, шеф-бармена ресторана ErwinРекаМореОкеан

40 мл эспрессо

200 мл молока

Бадьян

10 г попкорна карамельного

20 мл сиропа макадамии

Шаг 1. Взбить кофе, молоко и ореховый сироп, затем перелить в кружку.

Шаг 2. На шпажку наколоть попкорн и положить на кружку.

Матча с фисташкой

Рецепт Марии Мирошниковой, бариста кафе J’Pan

2 г чая матча

1 г цитрусовой цедры

200 мл кокосового молока

5 г тростникового сахара

Для фисташковой пасты (10 г на 1 порцию):

Совет бариста: пасту можно купить в магазине.

200 г очищенных фисташек

20 г миндаля

30 г тростникового сахара

30 мл воды

30 мл миндального масла

Шаг 1. Приготовим пасту: очищенные фисташки прогреть в духовке при температуре 100 градусов в течение 15 минут.

Шаг 2. Сахар и воду смешать, нагреть, кипятить 4 минуты, постоянно помешивая.

Шаг 3. Добавить к сиропу фисташки и перемешать, после чего выложить орехи на пергамент и остудить.

Шаг 4. Карамелизованные фисташки, масло и миндаль перемолоть в блендере до однородной массы. Если нужно, добавить еще масла до пастообразной консистенции.

Шаг 5. Чай матча просеять через ситечко, влить в чай горячую воду (около 80 градусов), постоянно помешивая.

Шаг 6. Взбить чай с водой венчиком, в течение 3 минут до образования плотной пены, перелить в чашку.

Шаг 7. Натереть цедру, взбить в питчере или сотейнике молоко, сахар, цедру, фисташковую пасту. Удобнее всего это делать капучинатором, если есть кофейная машина. Влить взбитое молоко в чашку с матча.

Розовый цветучино

Рецепт Максима Завьялова, бариста кофейни «КофеЦвет»

30 г белого шоколада (лучше бельгийского)

150 мл молока 3,2%

3 г сушеной свеклы

½ г перца чили

30 мл эспрессо

Шаг 1. Растопить шоколад в молоке, добавить эспрессо и кусочек перчика.

Шаг 2. Нагревать, взбивая, добавить растертую в порошок сушеную свеклу.

Шаг 3. Перелить в стакан для подачи.

Матча Spicy

Рецепт Марии Мирошниковой, бариста кафе Touch of Matcha

2 г чая матча

250 мл кокосового молока

5 звездочек бадьяна

Щепотка молотой корицы

Щепотка молотого имбиря

10 бутончиков гвоздики

1 г грейпфрутовой цедры

Мед

Шаг 1. На терке натереть цедру.

Шаг 2. Вылить молоко в сотейник, далее – бадьян, корицу, гвоздику, имбирь и цедру, все ингредиенты, кроме матча. Нагреть до температуры 85 градусов.

Шаг 3. В процессе нагревания добавить мед (или сироп томинамбура).

Шаг 4. Порошок чая матча просеять через сито в отдельную чашу, залить водой 10 мл температуры 75-85 градусов, хорошо размешать венчиком, чтобы не было комочков.

Шаг 5. Смешать матча с получившимся пряным молоком. Украсить молотой корицей.