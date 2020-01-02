Эксперты назвали лучшую диету 2020 года

Названы самые популярные диеты в мире. Топ-3 лучших программ питания опубликовал американский портал U.S. News & World Report .

Отмечается, что список составлен, опираясь на рекомендации диетологов и нутрициологов, а также данные ученых.

Возглавляет тройку самых лучших диет средиземноморская. Она также является лидером списка лучших программ питания для больных диабетом. Этой диеты придерживаются жители стран, расположенных у Средиземного моря, они живут дольше, чем граждане США, а также меньше подвержены онкологии или заболеваниям сердца. Авторы списка поясняют, что средиземноморская диета - это сочетание активного образа жизни и рациона, в который входят орехи и другие полезные продукты. При этом диета предполагает низкое содержание красного мяса, сахара и насыщенных жиров.

В настоящий момент существуют несколько вариантов средиземноморской диеты - греческая, итальянская, испанская, французская. Жители этих стран используют различные продукты, однако сохраняют общие принципы правильного питания.

Второе место среди лучших программ питания эксперты отдали DASH-диете, направленной на борьбу с гипертонией. Ее приверженцы снижают или полностью исключают из своего рациона соль, сахар и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

На третьем месте оказалась «гибкая вегетарианская диета» (The Flexitarian Diet). Она подразумевает отказ от мяса, но допускает редкий отход от этого правила.