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Эксперты назвали лучшую диету 2020 года
03.01.2020 18:15 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Названы самые популярные диеты в мире. Топ-3 лучших программ питания опубликовал американский портал
Отмечается, что список составлен, опираясь на рекомендации диетологов и нутрициологов, а также данные ученых.
Возглавляет тройку самых лучших диет средиземноморская. Она также является лидером списка лучших программ питания для больных диабетом. Этой диеты придерживаются жители стран, расположенных у Средиземного моря, они живут дольше, чем граждане США, а также меньше подвержены онкологии или заболеваниям сердца. Авторы списка поясняют, что средиземноморская диета - это сочетание активного образа жизни и рациона, в который входят орехи и другие полезные продукты. При этом диета предполагает низкое содержание красного мяса, сахара и насыщенных жиров.
В настоящий момент существуют несколько вариантов средиземноморской диеты - греческая, итальянская, испанская, французская. Жители этих стран используют различные продукты, однако сохраняют общие принципы правильного питания.
Второе место среди лучших программ питания эксперты отдали DASH-диете, направленной на борьбу с гипертонией. Ее приверженцы снижают или полностью исключают из своего рациона соль, сахар и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.
На третьем месте оказалась «гибкая вегетарианская диета» (The Flexitarian Diet). Она подразумевает отказ от мяса, но допускает редкий отход от этого правила.
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shutterstock.com Названы самые популярные диеты в мире. Топ-3 лучших программ питания опубликовал американский портал U.S. News...
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