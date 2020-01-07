Цифровой детокс. Как избавиться от гаджет-зависимости?

Источник материала: Аргументы и факты

Выйти из цифровой зависимости крайне сложно. Ведь утро многие начинают с того, что хватают телефон, днем сидят в компьютерах и ноутбуках — количество информации, обрабатываемой мозгом человека, просто зашкаливает. И далеко не вся она идет на пользу и действительно требуется для полноценной и здоровой жизни. Однако с течением времени человек довольно быстро привыкает к тому, что он все больше времени проводит возле своих гаджетов, и даже не замечает, как все это трансформируется у него в настоящую зависимость. Длительные праздники, считают психологи, — отличное время для того, чтобы пройти своеобразное очищение и отучить себя от привычки не вылезать из телефонов, планшетов и ноутбуков.

О том, как должна проходить цифровая разгрузка, АиФ.ru рассказала психолог, женский коуч, автор собственного метода для проработки психотравм из детства и ложных убеждений у взрослых Ирина Маслова-Семенова.

Длительные выходные бывают у нас не так часто, поэтому использовать их надо максимально полезно и эффективно. Это отличная возможность отдохнуть и наполниться приятными эмоциями, но помешать может один фактор — цифровая зависимость. Есть риск, что вы проведете праздники, листая новостную ленту в социальных сетях, рассматривая чужие подарки, елки и мандарины. Соответственно, вы не восстановитесь и не расслабитесь, потому что мозг постоянно будет обрабатывать новую информацию.

Как только вы проснулись утром, обратите внимание, через какое время вы берете в руки телефон. Если сразу же, сонные, неумытые, начинаете просматривать ленту, то это означает, что у вас сформировалась достаточно устойчивая привычка, от которой, конечно, лучше избавляться. Основная из причин, почему мы залипаем в ленте новостей, — у нас не сформировано ожидание хорошего. Когда вы живете в вечном дне сурка, ничего интересного и нового не происходит, вы не являетесь автором и инициатором событий. Чтобы не было соблазна постоянно сидеть в соцсетях, составьте себе план действий на выходные. Для этого определите небольшой план мероприятий, которые вы бы хотели сделать. Предвкушение того, что завтра у вас будет чем заняться, формирует ожидание хорошего. Это может перевесить потребность пропадать в соцсетях.

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Примеры дел:

Наметьте новый маршрут по городу, где можно прогуляться.

Выберите нескольких друзей, с которыми можно встретиться.

Подпишите настоящие бумажные открытки десяти знакомым людям и отправьте их по почте.

Скачайте и посмотрите новый фильм.

Конечно же, вы всегда можете дополнить список своими занятиями, которые вызывают у вас интерес и желание заняться ими немедленно.

Найти мотивацию

Придумайте себе ратификацию (поощрение). Что я сделаю для себя? Что я себе куплю или позволю, если проведу без телефона, например, шесть часов? Или если в течение недели в общей сложности буду пользоваться интернетом пять часов?

Если вы выполняете данную себе установку, то покупаете какую-то долгожданную вещь, устраиваете расслабленный отдых или дарите себе то, что раньше не могли позволить. В этот момент ваш мозг зафиксирует мысль, что если вы проводите мало времени в соцсетях, то получаете бонус. Благодаря этому вы будете делать больше дел, станете более эффективным человеком и ваша жизнь наполнится интересными событиями.

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Дополнительная помощь

Установите лимит использования вайфая и мобильного интернета. Вы можете определить период времени, например с 10 до 18, когда у вас включены беспроводные сети и вы можете пользоваться интернетом. Старайтесь после 18:00 не заходить в соцсети. Скачайте заранее фильмы, чтобы не было даже соблазна. И просто выключайте роутер или переводите телефон в авиарежим.

В современных смартфонах есть отличная функция — перевести экран в черно-белый режим. Попробуйте сделать это прямо сейчас, и вы увидите, что интерес к просмотру новостей теряется.

Еще один способ: установка лимита времени проведения в соцсетях. Вы сами определяете количество времени. Например, ставите два часа, и когда эта норма будет превышаться, вы получите оповещение. Удивительно, насколько поглощается время, когда вы его не фиксируете.

Есть отличная практика: делать что-то новое каждый день. Попробовать новое блюдо, пройтись нестандартным маршрутом, посмотреть фильм непривычного жанра, прочитать книгу другого жанра (если привыкли к детективам, возьмите детскую книжку или любовный роман). Слушайте разную музыку, оденьтесь не согласно контексту события — празднично на прогулку, а на мероприятие, наоборот, буднично. Попробуйте ходить задом наперед, когда пойдете выбрасывать мусор.

Самое простое, что вы можете сделать, — это не включать телефон хотя бы во время приема пищи и ванны. Чтобы за ужином вы общались со своими родственниками, а в ванной действительно расслаблялись и отдыхали.

Проведите эксперимент: полежите в ванне, листая ленту новостей первые пять минут. А потом переведите внимание на свое тело, заметьте, как оно напряжено. Затем уберите телефон и 15 минут просто полежите с закрытыми глазами. Как говорится, ощутите разницу.

Также длинные выходные — отличный повод заняться спортом и здоровьем. Внедрите одну прогулку в день в течение часа медленным шагом. Попробуйте представить, что вы турист в вашем родном городе, возьмите фотоаппарат, выключите интернет и фотографируйте город, как будто вы в нем первый раз. Это очень классная практика.

Возвращаем реальность

Зависимость от гаджетов, соцсетей и информации может быть потребностью во впечатлениях. В этом случае вы можете сами себе их устраивать. Если это потребность во внимании, общении, информации, и вы точно можете определить, зачем именно хватаетесь за телефон, то спрашивайте у себя: «Где в реальной жизни я могу получить эти же эмоции? Как я могу восполнить эту же потребность, но не за счет смартфона?» Выписывайте список таких событий и в течение недели их реализовывайте.

На самом деле цифровая зависимость не настолько сильно на нас влияет, как кажется. Это просто сформированная привычка, устойчивая нейронная связь, которая формируется, когда мы много лет делаем одно и то же. Поэтому поначалу будет некий дискомфорт: непонятно, куда девать руки, куда смотреть. Но наш мозг достаточно быстро перестраивается, вы привыкнете к отсутствию телефона в руках и запомните эти праздники навсегда.