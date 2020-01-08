«Не опускайте руки!». Почему врач-онколог Павленко не смог победить рак

Источник материала: Аргументы и факты

5 января от рака желудка скончался Андрей Павленко – врач-онколог из Петербурга. За его борьбой с болезнью следила вся страна: Павленко создал интернет-блог, в котором рассказывал о своём лечении.

В интервью, которое Павленко дал «АиФ» в 2018 году , он объяснял свой поступок так: «На третий день, после того как выяснил диагноз, я решил начать дневник. Для большин­ства пациентов онкологический диагноз означает конец жизни. На самом деле это хроническое заболевание, от которого можно либо вылечиться, либо какое-то время полноценно жить – растить детей, работать, путешествовать. Знаю пациентов, которые прожили не один десяток лет после постановки диагноза. Цель моего блога – донести эту мысль до людей и сделать тяжёлый путь онкобольных чуть менее сложным».

Последнюю запись он опубли­ковал 1 января: «Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и её развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, – не опускайте руки! Статистика – вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне про­сто не повезло )». Скобка в конце, символизирующая улыбку, свидетельствовала о необычайной мужественности этого человека.

Не сойти с дистанции

Нет сомнения, публичная борьба Андрея Павленко с болезнью не может не изменить нашу онкологическую службу. Он мечтал об этом, и в интервью «АиФ» прямо говорил, что это ещё одна из целей его блога: «Когда я узнал свой диагноз, сразу возникла мысль привлечь через мою беду внимание к проблемам онкологической помо­щи. Заболеваемость раком с каждым годом растёт, но врачи не готовы к новым вызовам. Советская система подготовки врачей изжила себя, а новой за эти годы так и не возникло. Для молодых врачей выйти на достойный уровень – большая проблема. Я стал профессионалом только благодаря самообразованию. Сегодня к врачам предъявляются большие требования, вплоть до уголовного преследования за врачебную ошибку. Но, прежде чем спрашивать с врача, его необходимо обучить грамотно лечить людей. А этим у нас никто не занимается. В онкологии – колоссальный кадровый голод. Половину специалистов можно смело отправлять на доучивание. Вторая большая проблема – информированность пациентов. При сегодняшней загруженности у врачей нет времени на разговоры с ними. Поэтому онкобольные ничего не знают ни о процессе лечения, ни о возможных осложнениях. При раке назначаются тяжёлые препараты, но пациент должен быть настроен на активное лечение. Иначе велика вероятность, что он, потеряв надежду и не видя перспектив, «сойдёт с дистанции». Чтобы этого не произошло, врач должен рассказывать пациенту о всех нюансах терапии – чтобы он либо вылечился, либо правильно распорядился отведённым ему временем».

Смертельная атака

Рак желудка – недуг страшный и, увы, достаточно распространённый. Из-за него ушли раньше срока писатели Михаил Пришвин, Александр Грин, Лион Фейхтвангер, артисты Вера Глаголева, Виктор Авилов, Ян Арлазоров, режиссёр Евгений Вахтангов – список можно продолжать… Что примечательно, после выявления опухоли все они прожили не очень долго. Даже люди, имеющие возможность лечиться в лучших клиниках мира, не всегда могли победить эту болезнь. Так случилось с Франьо Туджманом, первым президентом Хорватии и фигурантом Гаагского трибунала (он был националистом, и его по­смертно признали участником преступного сговора с целью изгнания нехорватского населения из Боснии). В 1999 г. у него обнаружили рак желудка, и в этом же году он скончался. Миллиардер Рой Дисней, племянник основателя знаменитой империи развлече­ний, тоже сгорел в течение года.

Все мы помним мужественную борьбу с этой болезнью Ильи Сегаловича, сооснователя «Яндекса» и одного из директоров этой компании. В сентябре 2012 г. у него выявили рак желудка. Химиотерапия сначала помогла, но потом что-то пошло не так, и в июле следующего года Сегалович умер. У всех упомянутых жертв рака желудка, включая и Андрея Павленко, болезнь определяли уже на поздних стадиях, возможно, поэтому химиотерапия оказалась не очень эффективной.

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Япония – в лидерах

Почему же именно это заболе­вание столь коварно? «После рака лёгких опухоли желудка являются самыми злокачественными, – объясняет доктор медицинских наук, профессор, зав. научной лабораторией химио­профилактики рака и онкофармакологии НМИЦ онкологии им. Петрова Владимир Беспалов. – Успехи химиотерапии, которые мы реально наблюдаем в лечении очень многих онкологических заболеваний, применительно к раку желудка, к сожалению, скромные. Такое лечение улучшает качество жизни больных, но мало влияет на её продолжительность. Таргетные средства и иммунопрепараты, с которыми связывают прогресс в онкологии, для лечения рака желудка пока только проходят испытания. Есть достижения в лечении некоторых особых форм рака желудка. Например, связанных с генами BRCA. Известно, что некоторые варианты этих генов существенно увеличивают риск рака груди у женщин. В последние годы выявлено, что они так же действуют и в отношении ряда других опухолей, включая рак желудка.

Зато ранняя диагностика даёт отличные результаты.

Если при гастроскопии выявляют рак на самой ранней стадии, когда опухоль поражает только слизистую, её удаляют даже эндоскопически, без большой операции. Хирургия пока остаётся главным методом лечения рака желудка. Мировой лидер в борьбе с ним – Япония. В этой стране налажен скрининг по раннему выявлению таких опухолей и их эффективному лечению. Для этого обследуют всё население, специальные мобильные комплексы выезжают в самые трудно­доступные регионы страны. У жителей Азии риск этого рака выше, что связано с генетической предрасположенностью и особенностями питания. Хотя в Японии рацион считается одним из самых сбалансированных в мире, раньше в него входило очень много солёных продуктов (рыба, маринады и т. д.). Сейчас их потребление упало. Нам бы хорошо перенять этот опыт – солений и солёного мы едим очень много.

Другое важное направление, которое развивают в Японии и ряде других стран, – эрадикация (устранение) хеликобактера. Этот микроорганизм может обитать в желудке и способствовать развитию рака. Избавление от него с помощью антибиотиков препятствует развитию рака желудка, тем самым снижая смерт­ность от этой болезни.

Поэтому главные успехи будут достигнуты при раннем выявлении этого рака. Для этого людям с повышенным риском его развития важно проходить скрининг с 30-летнего возраста для раннего выявления хеликобактера или предраковых состояний (атрофический гастрит или полипы). Так надо делать всем, у кого кровные родственники болели раком желудка (особенно если он развивался у них в возрасте до 50 лет). В зоне риска те, кто курит, злоупотребляет алкоголем или солёным или просто неправильно питается, ест мало овощей и фруктов. Всё это – главные факторы риска рака желудка».