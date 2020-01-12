Дурной характер или болезнь? Как заметить признаки старческого слабоумия

Источник материала: Аргументы и факты

«Когнитивные дисфункции, к которым относится и нарушение памяти, возникают довольно часто, в том числе и у молодых здоровых людей, — рассказывает врач-невролог Олег Копытько. — Забывчивость может возникнуть после бессонной ночи, после операции, которая проходила под общей анестезией, при хронической переработке. Если человек долгое время живет в режиме аврала и многозадачности, мозг неизбежно начинает „сбоить“: из памяти могут начать выпадать имена друзей и знакомых, а потеря ключей, телефона и других мелочей становится постоянным явлением. Поэтому первое, что советуют врачи-неврологи пациентам, предъявляющим жалобы на ухудшение памяти, — это наладить режим труда и отдыха, в частности, полноценного сна, который позволяет восстановиться нейронам (мозговым клеткам). Между тем истинные признаки старческого слабоумия крайне неспецифичны, а потому часто остаются без внимания».

Тревожные симптомы

1. Изменение характера

Как правило, по мере накопления жизненного опыта люди становятся более доброжелательными и внимательными к окружающим. Однако иногда характер начинает портиться буквально на глазах: человек становится невыносимо категоричным, начинает по поводу и без рубить «правду-матку», бесконечно скандалить с соседями и сослуживцами или, наоборот, постоянно жаловаться на оскорбления и притеснения.

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2. Невротические состояния

Ученые из университета Гетеборга в ходе сорокалетних наблюдений пришли к выводу, что женщины, склонные к невротическим состояниям, с возрастом чаще получали диагноз «старческое слабоумие». Ревность, тревожность, перепады настроения могут быть сверхранним признаком нейродегенеративных проблем, ведущих к деменции.

3. Изменение повседневной активности

Человек, который был душой компании, стал домоседом? Женщина, которая любила шить и вязать, забросила свои увлечения? Внезапная смена привычек — признак, который говорит о том, что человек стал испытывать проблемы в выполнении привычных действий. Люди зачастую боятся признаться в этом даже самим себе, и поэтому просто отказываются от того, что раньше им было дорого.

4. Нарушение речи и изменение почерка

Сосед третий раз задает один и тот же вопрос, хотя недавно получил на него обстоятельный ответ? Десятый раз рассказывает одну и ту же историю? Те, кто всю жизнь писал каллиграфическим почерком, начинают выводить неразборчивые каракули? Скорее всего, дело не в невнимательности или неряшливости. Налицо нейродегенеративные изменения.

Потеря ориентации (забыл, куда шел или в какой стороне от дома находится поликлиника), деградация личности (человек начинает донашивать лохмотья или таскать со свалки ненужные вещи), утрата социальных связей — это уже явные признаки того, что человек нуждается в контроле и медицинской помощи.

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Опроси себя

Врачи для диагностики ранних признаков деменции рекомендуют близким пациентов ответить на вопросы Аризонского опросника, разработанного американскими специалистами. По мнению врачей, он в 90% случаев помогает выявить деменцию на ранних стадиях. Чем больше ответов «да», тем очевиднее проблема.

— У вашего родственника есть проблемы с памятью?

— Если это так, стала ли она хуже, чем несколько лет назад?

— Ваш близкий повторяет один и тот же вопрос или высказывает одну и ту же мысль несколько раз в течение дня?

— Забывает ли он о назначенных встречах или событиях?

— Кладет ли он вещи в непривычные места чаще одного раза в месяц?

— Подозревает ли он других в том, что они прячут или крадут его вещи, когда не может найти их?

— Часто ли он испытывает трудности при попытке вспомнить час, день, месяц, год, пытается ли вспомнить одну и ту же дату чаще одного раза в день?

— У него есть проблемы с ориентацией в незнакомом месте? Усиливается ли растерянность за пределами дома или в поездках?

— Возникают ли у вашего близкого проблемы при произведении расчетов, например, при подсчете сдачи в магазине?

— Есть ли трудности с оплатой счетов или с произведением других финансовых операций?

— Забывает ли он принимать лекарства? Бывают ли эпизоды, когда он не может вспомнить, принимал ли он уже лекарство?

— Есть ли проблемы с управлением автомобилем? Переживаете ли вы за его способность справляться с управлением?

— Возникают ли трудности при использовании бытовых приборов, телефона, телевизионного пульта?

— Испытывает ли он затруднения, выполняя работу по дому (со скидкой на естественные физические ограничения)?

— Потерял ли он интерес к привычным увлечениям: занятиям на воздухе, рукоделию, танцам и другим (со скидкой на естественные физические ограничения)?

— Может ли он потеряться на знакомой территории (например, рядом с собственным домом)?

— Утрачивает ли он чувство правильного направления движения?

— Случается ли, что ваш близкий не только забывает имена, но и не может вспомнить нужное слово?

— Путает ли ваш близкий имена родственников или друзей?

— Если ли у него проблемы с узнаванием знакомых людей?