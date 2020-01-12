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Кардиолог назвал продукты, способные вызывать рак и болезни сердца
13.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Египетский врач Джамал Шаабан
По словам кардиолога, в больших количествах сладкое превращается в настоящую бомбу замедленного действия. Со временем это может привести к избыточному весу, а жировые клетки имеют прямое отношение к развитию рака. Также у тех, кто ест много сахара, увеличивается вероятность закупорки коронарных артерий.
— Раковые клетки имеют повышенный аппетит на сахар и создают воспалительные состояния, которые могут привести к нарушению работы сердца, — отмечает Джамал Шаабан. По его словам, следует ограничить употребление печенья, пирожных и других десертов, которые содержат много сахара и рафинированных углеводов. Опасными могут стать сухофрукты, консервированные фрукты в сиропе и продукты
Чтобы сократить попадание сахара в организм, следует ограничить употребление подслащенных безалкогольных напитков и производственных соков. Также кардиолог рекомендует отказаться от употребления сладкого кофе или чая.
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Египетский врач Джамал Шаабан сообщил в интервью The Times Hub, что онкологию можно предупредить, сократив количество сахара в рационе. По словам кардиолога, в больших...
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