Кардиолог назвал продукты, способные вызывать рак и болезни сердца

Источник материала: Вороновская газета





Египетский врач Джамал Шаабан сообщил в интервью The Times Hub, что онкологию можно предупредить, сократив количество сахара в рационе.

По словам кардиолога, в больших количествах сладкое превращается в настоящую бомбу замедленного действия. Со временем это может привести к избыточному весу, а жировые клетки имеют прямое отношение к развитию рака. Также у тех, кто ест много сахара, увеличивается вероятность закупорки коронарных артерий.

— Раковые клетки имеют повышенный аппетит на сахар и создают воспалительные состояния, которые могут привести к нарушению работы сердца, — отмечает Джамал Шаабан. По его словам, следует ограничить употребление печенья, пирожных и других десертов, которые содержат много сахара и рафинированных углеводов. Опасными могут стать сухофрукты, консервированные фрукты в сиропе и продукты с низким содержанием жира.

Чтобы сократить попадание сахара в организм, следует ограничить употребление подслащенных безалкогольных напитков и производственных соков. Также кардиолог рекомендует отказаться от употребления сладкого кофе или чая.

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