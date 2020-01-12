Бедность и одиночество. Две главные проблемы пожилых людей

Источник материала: Аргументы и факты

Население во всем мире стареет быстрыми темпами – это уже не новость. Вопрос в другом: насколько мы готовы к таким вызовам? Наверное, пока только нащупываем правильные пути, потому что барьеров в повседневной жизни для пожилых людей множество, а возможностей – наоборот.

«АиФ» познакомился с международным опытом решения проблемы эйджизма (дискриминация человека на основании его возраста. Проявляется в готовности воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию возраста. – Прим.). В этом помогли разобраться эксперты из Финляндии – страны, которая из года в год возглавляет список счастливых государств мира. Финское общество стремится к равным правам и высокой степени защищенности каждого своего гражданина, независимо от его пола, социального статуса и возраста.

В Беларуси, напомним, подготовка Национальной стратегии «Достойное долголетие-2030» уже завершена, но для окончания работы необходимо свериться с международными рекомендациями.

Дискриминация есть

- Сегодня так называемый «седой» рынок, то есть рынок возможностей для пожилых людей, активно обсуждается в разных странах. Во всем мире насчитываются более 800 млн человек в возрасте старше 60 лет, но где они могут приложить свои знания, умения, навыки? – побуждает к размышлениям Ваппу ТАЙПАЛЕ, доктор медицинских наук, член совета попечителей в организации HelpAge International, пропагандирующей право всех пожилых людей на достойную, здоровую и безопасную жизнь. – На трудовом рынке – что не секрет – существует дискриминация по возрасту. И она касается не только людей 65+, зачастую люди в возрасте 50 лет имеют затруднения в поиске работы. Это очень странно, потому что скажу вам, опираясь на личный опыт: в 50-55 лет человек, имеющий знания и опыт, еще на многое способен.

Большая проблема – это бедность среди людей пожилого возраста: в некоторых странах пенсии очень низкие или вообще не выплачиваются. А в некоторых странах люди продолжают работать до самой смерти.

Нужна стратегия

Ваппу Тайпале объясняет: старение невозможно игнорировать, оно есть и будет всегда. Поэтому оно должно быть затронуто и отражено во всех государственных документах, законах.

- Старение нельзя рассматривать как проблему со здоровьем, - разъясняет Ваппу Тайпале. – Это естественный процесс, который нужно учитывать во всех сферах, начиная с вопросов образования и заканчивая проблемами национальной безопасности. Чтобы национальная стратегия для стареющего поколения была успешной, необходимо дать пожилым людям больше полномочий. Говоря о полномочиях, я имею в виду скорее то, чтобы у пожилых была возможность участвовать в различных активностях, в частности, работать как можно дольше. Также нужно улучшать качество жизни пожилых людей, поддерживать их независимую жизнь, для чего не обойтись без инновационных решений тех видов услуг, которые сегодня предоставляются людям в возрасте. А еще пожилым нельзя забывать об отдыхе, веселье, о том, что нужно получать удовольствие от жизни.

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Финский эксперт несколько раз повторила: ключевой аспект старения – независимая жизнь, поэтому очень важно предотвращать случаи, когда пожилые люди теряют способность самостоятельно жить и функционировать.

Проблема одиночества

Супруг Ваппу, доктор медицинских наук, член городского совета Хельсинки Иллка ТАЙПАЛЕ затронул такую важную проблему, с которой сталкиваются многие люди пожилого возраста, как одиночество:

- Сейчас в Финляндии 1,2 млн людей живут в одиночестве, а людей в возрасте 65+, которые живут в одиночестве, – 70%. Последние семь лет мы пытаемся создать парламентскую комиссию, которая бы рассматривала вопросы социального благополучия пожилых людей, которые живут одни.

На вопрос «АиФ», какие шаги для решения проблемы предприняла бы комиссия, если бы была создана, эксперт ответил:

- В экономическом плане одинокие пожилые люди испытывают больше затруднений, чем живущие в паре, с родственниками. Поэтому, если бы, например, можно было построить некое общее жилье, где жили бы одинокие, или предоставить какие-то другие возможности для такого проживания, думаю, мы бы приблизились к избавлению от этой проблемы.

Иллка Тайпале поделился интересными данными. Например, в 1980 году в Финляндии проводилось исследование, в ходе которого ¼ часть населения страны заявила о том, что у них «нет ни одного знакомого человека, которого можно было бы назвать другом». Во время похожего исследования, проведенного недавно, выяснилось: таких людей сейчас – 10-12%. Порядка 20% людей чувствуют себя одинокими, из них 5%, как правило, недавно потеряли супруга/супругу, близкого человека или развелись.

- А сейчас самая важная информация, - говорит эксперт. – 12% людей, которые живут одни, находятся за пределами нижней границы бедности согласно определению ЕС. По статистике ЕС пожилые финны, живущие в одиночестве, находятся на втором месте в числе самых бедных людей после пенсионеров Болгарии. Еще интересные данные: среди мужчин, которые недавно потеряли работу, 30% находятся за чертой бедности. А если посмотреть на современную политику, проводимую многими международными организациями, то основное внимание они уделяют помощи и защите женщин, детей, людей с ограничениями здоровья. Но почему-то в этом списке нет пожилых людей. Такую ситуацию нужно менять.

Предложения и перспективы

Иллка Тайпале привел различные примеры, которые, на его взгляд, могли бы облегчить жизнь пожилых граждан, если бы были взяты на вооружение.

- Сегодня в Финляндии проводятся различные дискуссии, например, о предоставлении бесплатного проезда в общественном транспорте пожилым людям (и детям), – это было бы хорошим начинанием для улучшения их финансовой ситуации, - сказал он. – Ведь такая возможность существует для людей в возрасте в Эстонии и Великобритании. Кроме того, если мы будем предоставлять больше бесплатных услуг не только пожилым людям, но и другим группам населения, то в целом улучшим социальное благополучие нашего населения.

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И, конечно, улучшение жизни пожилых людей невозможно без эффективной и доступной медицины. Важность этого тезиса эксперт продемонстрировал на простом примере:

- По прогнозам к 2030 году население Финляндии в возрасте 65+ составит 1,5 млн человек. Как вы думаете, сколько зубов у пожилых людей было в 60-е годы ХХ века? 200 тыс. зубов на 200 тыс. человек – по 1 зубу. В 2030 году у пожилых людей будет 23 млн зубов – у каждого 23 зуба минимум. Это говорит о том, что за полвека ситуация с здравоохранением для пожилых улучшилась. Но по сравнению со Швецией, где на всю страну сейчас 1000 врачей-гериатров, у нас пока таких специалистов 180. А это очень важный врач для пожилого человека, потому что он смотрит в целом, как вы функционируете, справляетесь с повседневными задачами. И выписывает вам не 50 лекарств, а одно или два.