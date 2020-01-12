Врачи рассказали, какие заболевания могут быть опасными зимой

Источник материала: Аргументы и факты

Одной из самых коварных болезней, представляющих угрозу зимой, является астма, констатируют зарубежные эксперты. Люди, у которых зимой начинают возникать хрипы и одышка, должны быть очень осторожными, об этом сообщает MedikForum.

Резкое падение температуры при переходе из теплого помещения к наружному холодному воздуху может привести у них к онемению языка и ощущению уплощенной шеи, а через некоторое время – и к возникновению бронхоспазма. По мнению специалистов, в морозы астматикам лучше оставаться дома и принимать соответствующие лекарства для улучшения состояния.

Еще одно заболевание, обостряющееся зимой, – артрит, вызывающий cуставные боли. В это время года снижается физическая активность людей и повышается риск простудных инфекций, способствующих воспалению.

Все это усиливает вероятность артрита, который сильно осложняет обыденную жизнь. Зимой, как отмечают эксперты, очень важно тепло одеваться, поддерживать физическую активность и соблюдать все профилактические меры, направленные против ОРВИ.

Помимо этого, соблюдать повышенную осторожность зимой должны люди с проблемами сердца – в это время года увеличивается вероятность сердечного приступа. Это связано с тем, что низкая температура повышает кровяное давление, в результате чего растет нагрузка на жизненно важный орган.

Медики советуют отказаться от употребления кофеина, алкоголя, а также бросить курить. Следует отдавать предпочтение теплым напиткам и пище, богатой питательными веществами.