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Врачи рассказали, какие заболевания могут быть опасными зимой

13.01.2020 18:44 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Врачи рассказали, какие заболевания могут быть опасными зимой
Фото из открытых источников

Одной из самых коварных болезней, представляющих угрозу зимой, является астма, констатируют зарубежные эксперты.  Люди, у которых зимой начинают возникать хрипы и одышка, должны быть очень осторожными, об этом сообщает MedikForum.  

Врачи рассказали, какие заболевания могут быть опасными зимой Покашляй мне тут. Как по кашлю распознать болезнь?

Резкое падение температуры при переходе из теплого помещения к наружному холодному воздуху может привести у них к онемению языка и ощущению уплощенной шеи, а через некоторое время – и к возникновению бронхоспазма. По мнению специалистов, в морозы астматикам лучше оставаться дома и принимать соответствующие лекарства для улучшения состояния.

Еще одно заболевание, обостряющееся зимой, – артрит, вызывающий cуставные боли. В это время года снижается физическая активность людей и повышается риск простудных инфекций, способствующих воспалению.

Все это усиливает вероятность артрита, который сильно осложняет обыденную жизнь. Зимой, как отмечают эксперты, очень важно тепло одеваться, поддерживать физическую активность и соблюдать все профилактические меры, направленные против ОРВИ.

Помимо этого, соблюдать повышенную осторожность зимой должны люди с проблемами сердца – в это время года увеличивается вероятность сердечного приступа. Это связано с тем, что низкая температура повышает кровяное давление, в результате чего растет нагрузка на жизненно важный орган. 

Медики советуют отказаться от употребления кофеина, алкоголя, а также бросить курить. Следует отдавать предпочтение теплым напиткам и пище, богатой питательными веществами.

 
 
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Фото из открытых источников Одной из самых коварных болезней, представляющих угрозу зимой, является...
 
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