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Многопрофильный медицинский центр начали строить в Бресте

14.01.2020 11:40 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В заречной части Бреста началось строительство многопрофильного медицинского центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.

Многопрофильный медицинский центр начали строить в Бресте

Новое учреждение здравоохранения в областном центре появится по поручению главы государства. Финансирование будет вестись из республиканского и областного бюджетов. В частности, из инвестиционной программы региона в нынешнем году на эти цели планируется направить Br8,3 млн. Поставка медицинского оборудования будет осуществляться централизованно за счет Министерства здравоохранения.

В декабре 2019 года специалисты приступили к прокладке инженерных сетей, строительству трансформаторной подстанции, выполняют бетонные работы под фундамент. В медицинском центре разместятся взрослая и детская поликлиники и женская консультация. "В заречной части Бреста проживают более 100 тыс. человек, в том числе около 30 тыс. детей. Эти микрорайоны обслуживают две детские поликлиники, фактические мощности которых значительно превышают плановые. При условии, что строительство жилья в этой части города продолжается и население будет увеличиваться, необходимо развивать инфраструктуру", - сказал Сергей Кляус.

Взрослая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, детская - на 600, в женской консультации смогут принимать 190 пациенток. При проектировании здания медцентра учтены особенности работы врача общей практики. "Выстроена логистика помещений для работы команды - врача общей практики, его помощника и медсестры. Еще одной особенностью можно назвать оптимальное размещение лаборатории между поликлиниками и женской консультацией", - обратил внимание главврач.

Многопрофильный медицинский центр начали строить в Бресте

В Брестском облисполкоме добавили, что в 2020 году в сферу здравоохранения направят значительную часть средств региональной инвестиционной программы. Деньги предусмотрены на строительство нового корпуса к областной детской больнице, реконструкцию зданий онкологического диспансера в Пинске. В трех учреждениях модернизируют помещения под установку нового оборудования.

 
Теги: Брест
 
 
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