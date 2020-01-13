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В начале февраля ожидается многодневная магнитная буря

14.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В начале февраля ожидается многодневная магнитная буря

Магнитная буря ожидается в начале февраля, согласно данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитосфера будет возбужденной со 2 по 4 февраля, прогнозируют ученые.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу.

Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.

interfax.by
 
 
Ссылка на источник 21
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Магнитная буря ожидается в начале февраля, согласно данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Магнитосфера будет возбужденной со 2 по 4 февраля,...
 
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