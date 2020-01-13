В начале февраля ожидается многодневная магнитная буря

Источник материала: Вороновская газета





Магнитная буря ожидается в начале февраля, согласно данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитосфера будет возбужденной со 2 по 4 февраля, прогнозируют ученые.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу.

Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу , внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.

interfax.by