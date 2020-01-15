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В Пинске на всей территории города введён карантин по бешенству
15.01.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщила корреспонденту pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского зонального ЦГиЭ Татьяна Грищенко, бешенство – острое вирусное заболевание, которым болеют все виды теплокровных животных, включая грызунов и птиц.
Вирус бешенства передается при контакте со слюной инфицированных животных – при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек. Бешенство является смертельным заболеванием.
Татьяна Грищенко подчеркнула, что в случае контакта с подозрительным животным, единственный способ предупредить болезнь – пройти курс антирабических прививок. Самым важным в оказании антирабической помощи является ее своевременность и полнота. Полный курс составляет 6 прививок.
Если произошел контакт с животным, даже внешне здоровым, необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны – тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и немедленно обратиться за медицинской помощью в травмопункт УЗ «Пинская центральная больница» по адресу: г.Пинск, ул. Первомайская, 191.
Врач-эпидемиолог рассказала также, как защитить себя и окружающих от бешенства:
Будьте внимательны при контакте с животными! При обнаружении безнадзорных животных немедленно сообщайте в службу отлова ЖКХ г. Пинска по тел. 36-63-23.
Обо всех изменениях в поведении домашних животных либо заболевании и внезапной гибели животного в обязательном порядке сообщайте в Пинскую городскую ветеринарную станцию по адресу: ул. 60 лет Октября, 21 или по тел. 64-03-03.
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