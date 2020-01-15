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В Пинске на всей территории города введён карантин по бешенству

15.01.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске на всей территории города введён карантин по бешенству
Четвертый за непродолжительное время случай заболевания животных бешенством был зафиксирован в Пинске. В связи с обострением ситуации по заболеванию бешенством Пинским горисполкомом 14 января 2020 года было принято решение о наложении карантина на территорию всего города. Ограничительные мероприятия будут действовать до особого распоряжения.

Как сообщила корреспонденту pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского зонального ЦГиЭ Татьяна Грищенко, бешенство – острое вирусное заболевание, которым болеют все виды теплокровных животных, включая грызунов и птиц.

Вирус бешенства передается при контакте со слюной инфицированных животных – при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек. Бешенство является смертельным заболеванием.

Татьяна Грищенко подчеркнула, что в случае контакта с подозрительным животным, единственный способ предупредить болезнь – пройти курс антирабических прививок. Самым важным в оказании антирабической помощи является ее своевременность и полнота. Полный курс составляет 6 прививок.

Если произошел контакт с животным, даже внешне здоровым, необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны – тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и немедленно обратиться за медицинской помощью в травмопункт УЗ «Пинская центральная больница» по адресу: г.Пинск, ул. Первомайская, 191.

Врач-эпидемиолог рассказала также, как защитить себя и окружающих от бешенства:

  • всех домашних животных необходимо регистрировать в порядке, установленном законодательством;
  • все собаки и кошки, вне зависимости от породы и принадлежности, должны ежегодно прививаться против бешенства;
  • домашних собак на улице необходимо держать на коротком поводке, обязательно в наморднике, не допускать общения с бродячими животными. Выгуливать собак нужно в специально отведенных местах;
  • при первых признаках несвойственного поведения немедленно показать животное ветеринарному врачу;
  • избегать контактов с дикими животными (в т.ч. ежами), забредшими в населенные пункты, личные подворья. О присутствии диких животных на личных подворьях необходимо срочно сообщить в ветеринарную службу;
  • при обнаружении трупов животных, не трогать их, не снимать шкурку, а в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу;
  • не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, по возможности за ним должно быть установлено 10-дневное ветеринарное наблюдение;
  • при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком.

Будьте внимательны при контакте с животными! При обнаружении безнадзорных животных немедленно сообщайте в службу отлова ЖКХ г. Пинска по тел. 36-63-23.

Обо всех изменениях в поведении домашних животных либо заболевании и внезапной гибели животного в обязательном порядке сообщайте в Пинскую городскую ветеринарную станцию по адресу: ул. 60 лет Октября, 21 или по тел. 64-03-03.

 

 
 
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