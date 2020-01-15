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Невозможная еда. Какие виды искусственной пищи придумывают учёные?

15.01.2020 10:15 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Невозможная еда. Какие виды искусственной пищи придумывают учёные?
shutterstock.com

Каких-то пять лет назад это выглядело бы как чудачество или прикол. А каких-то пять лет спустя, скорее всего, станет мейнстримом в индустрии питания. Выращивание мяса «в пробирке» уже освоено в лабораториях, а сам продукт опробован в популярных ресторанах. В ближайшем будущем он доберётся до столов потребителей.

Но революция в питании не ограничивается одним только искусственным мясом. Учёные приготовили немало сюрпризов, которые изменят рацион человечества.

Питательный порошок «из воздуха»

Исследователи из финской компании Solar Food объявили о том, что к 2022 году они наладят массовое производство белка «из воздуха». Сейчас это всего лишь стартап, но пилотная фабрика уже запущена, и технология постепенно отрабатывается.

Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что белок добывают вовсе не из воздуха, а из почвенных бактерий, которые питаются водородом и углеродом. А вот их извлекают из воздуха. При помощи электричества (методом электролиза) учёные расщепляют молекулы водяного пара на водород и кислород. Источником углерода становится CO₂, также содержащийся в атмосфере.

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Полученными газами снабжают культуры бактериальных клеток, которые на 60% состоят из протеина и набора аминокислот. Бактерии размножаются, а в итоге из них получают питательный порошок, насыщенный белками, жирами и углеводами. Внешне он похож на сухое молоко.

По расчётам исследователей, один килограмм такого порошка способен обеспечить суточной нормой полезных веществ 7-10 человек. В течение десятилетия этот продукт сравняется по цене с соей, а затем станет дешевле её. Что касается животных белков, то протеин, добытый из бактерий, тоже будет обходиться гораздо дешевле. Согласно прогнозам — в 10 раз к 2035 году.

Эксперты уже заговорили о грядущем крахе молочного и мясного животноводства, да и сельского хозяйства вообще. По их убеждению, производство еды за счёт бактерий окажется в 20 тысяч раз эффективнее традиционных способов получения пищи. Из микробов можно делать не только протеиновый порошок, но и заменители почти всех мясных и молочных продуктов. Подобное производство не будет зависеть от капризов погоды и изменений климата. Используя небольшие площади, эта технология, по мнению экспертов, в конце концов позволит накормить всё человечество.

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Бургеры и наггетсы из дрожжей

2019-й прошёл под знаком выращивания искусственного мяса. Для назревающей индустрии минувший год стал по-настоящему прорывным. Один из лидеров этого рынка, компания Beyond Meat, впервые разместила на бирже свои акции. За два месяца их цена подскочила с 66 до 235 долларов, но потом стабилизировалась на отметке в 80 долларов.

Не менее важно, что продукты из искусственного мяса стали появляться в меню популярных ресторанов быстрого питания. Та же Beyond Meat провела акции по продаже наггетсов «из пробирки» в ресторане KFC и аналогичных бургеров в сети McDonald’s. Ещё одна компания, осваивающая технологию получения мяса из генетически модифицированных дрожжей и растительных белков, Impossible Foods, заключила соглашение с Burger King. Весной прошлого года «невозможные» (так переводится с английского impossible) бургеры появились в некоторых ресторанах этой сети в штате Миссури, а к осени — на всей территории США.

Лидеры зарождающегося рынка не намерены останавливаться на котлетах и наггетсах. Уже разработаны растительные аналоги говяжьего фарша, на очереди — искусственные стейки и сосиски. На днях Impossible Foods представила «невозможную свинину». Этот продукт адресован в первую очередь потребителям из Юго-Восточной Азии, где блюда из этого вида мяса очень популярны. Глава компании Пэт Браун не скрывает, что цель его глобальна — перевести значительную часть человечества на эрзац-мясо из растительных компонентов и тем самым уничтожить животноводство, которое пагубно влияет на климат планеты и её уязвимые экосистемы. Браун (сам убеждённый вегетарианец) уверяет, что искусственное мясо может быть более вкусным и привлекательным, чем натуральное.

Тунец из водорослей и бобов

Стартапы, нацеленные на производство суррогатной еды, теперь множатся как грибы после дождя. Малайская компания Phuture Foods разрабатывает аналог всё той же свинины, сделанный из бобов, пшеницы и грибов шиитаке. Такую «свинину» можно будет есть и мусульманам. В Швейцарии осваивают производство искусственной курятины — её уже начали поставлять в рестораны.

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Мясо не только выращивают «в пробирке» (на самом деле в биореакторе), но и печатают на 3D-принтере. Правда, используют при этом не растительные, а животные клетки. В сентябре прошлого года эксперимент по биопечати мяса провели даже на Международной космической станции. Дело в том, что в условиях невесомости сделать это проще, чем на Земле. Космонавт Олег Кононенко, используя клетки коровы, кролика и рыбы, смог воссоздать на 3D-биопринтере образцы их мяса.

Есть компании, делающие ставку на выращивание в лабораториях искусственных морепродуктов. Так, в магазинах США уже продаётся «тунец» из смеси бобовых и водорослей. А специалисты компании New Wave Foods создают из водорослей креветки. В дальнейшем они планируют наладить производство искусственных крабов и лобстеров.

Пока нам сложно поверить, что подобные суррогаты сочных бифштексов и рыбных стейков когда-то смогут стать частью нашего повседневного рациона. Но некоторые аналитики прогнозируют, что уже к 2040 году искусственная эрзац-еда займёт 60% всего рынка питания.

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Ну а когда производители наладят выпуск съедобной упаковки, станет ещё проще. Купив в супермаркете искусственный бургер и употребив его по назначению, можно будет закусить пакетом, в который он был завёрнут. С чаем вполне пойдёт, ведь сделан он будет из пчелиного воска и карамелизированного сахара.

 
 
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