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Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире

20.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире

Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране, сообщила корреспонденту БЕЛТА замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

«Министерство здравоохранения отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, оценивает прогнозы и, соответственно, принимает меры для своевременной постановки диагноза и лечения, если это потребуется», — сказала Наталья Жукова.

В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сделано все необходимое для оперативной идентификации коронавируса.

В настоящее время информируются туроператоры, проводится соответствующая работа в аэропортах, чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, если он будет выявлен. Профилактическая работа Минздрава направлена и на профилактику заболеваний среди тех, кто планирует туристические поездки в страны с неблагоприятной эпидситуацией.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые случаи заражения. По состоянию на 20 января всего в городе Ухань заразились около 200 человек, трое скончались. Случаи заражения зафиксированы также в Республике Корее, Японии и Таиланде.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

https://www.belta.by

 
 
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Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране,...
 
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