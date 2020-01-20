Рак, травмы, заражения. Чем может грозить обычный маникюр?

Источник материала: Аргументы и факты

Маникюр — одна из популярных манипуляций из мира красоты, которую женщины проводят регулярно. Сегодня это уже не обычный обрезной вариант с последующим покрытием лаком. Вариантов ухода за ногтями огромное количество. И не все они безопасны.

Салоны маникюра в разных городах страны множатся как грибы после дождя. И этому есть объяснение — женщины хотят чувствовать себя ухоженными и красивыми, однако для самостоятельного качественного маникюра у них попросту нет времени. Ведь надо и самой все подготовить, и руки распарить, и обработать, и лаком покрыть. А потом еще ждать, когда он высохнет, и не дай Бог что-нибудь смазать — все придется начинать снова. В салон же можно сходить и отдохнуть — мастер все сделает сам, предложит кофе. А обилие новых методик позволяет разгуляться фантазии. Однако, говорят врачи, маникюр может оказаться крайне опасным. Чтобы не навредить своему здоровью, стоит изучить врага детально, чтобы понимать, где можно ждать подвохов от такой приятной в общем-то процедуры.

Инфекционные возбудители

Первое, что приходит в голову, когда говорят про опасности маникюра — инфекционное заражение. Такие вирусы и бактерии, как ВИЧ, стафилококки, стрептококки, гепатиты и т.д. нередко передаются через кровь и раны, оказываются на кожных покровах и распространяются по организму при наличии хоть малейшей травмы на коже. Конечно же, риск заражения не 100%, но все же есть. «Опасность заразиться теми или иными заболеваниями, в частности гепатитом, ВИЧ существует в ситуации, когда человек контактирует с кровью зараженного человека. Если при проведении маникюра инструменты не были тщательно продезинфицированы, такие риски есть. Помимо этого, есть риск заражения грибковой инфекцией. Для того чтобы обезопасить себя, необходимо либо делать маникюр своими инструментами, либо выбирать салон/мастера, который использует одноразовые инструменты, либо мастера, который вскрывает пакет с продезинфицированными инструментами при вас» — говорит заведующая дерматовенерологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматовенеролог высшей категории, косметолог, трихолог, к.м.н. Наталья Козлова.

Если мастер берет инструменты, которые уже вскрыты и подразумевают потенциальную работу с кровью, например, кусачки, стоит отказаться от процедуры и пойти в другой салон.



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Онкологическая угроза

Сегодня онкологические патологии стремительно вырываются вперед — сейчас они уже находятся на втором месте в качестве причин смертности у населения страны. Одним из коварных видов рака, который быстро прогрессирует и не сразу распознается, оказывается онкологическое заболевание кожи, причем даже не одного вида. И сегодня у специалистов есть теория, что регулярный маникюр может привести к развитию такого варианта.

Объясняется такой страх просто — сейчас на волне популярности находится такая процедура, как наращивание ногтей, а также маникюр с покрытием на основе гель-лака. И тот, и другой вариант используют материалы, которые сами по себе не особенно экологичны, кроме того, они еще и требуют специальной световой обработки, позволяющей средству кристаллизоваться и твердеть. А для этого используют ультрафиолетовые лампы. Именно солнечные лучи с УФ-спектром врачи нередко называют виновниками активного прогрессирования рака кожи и такого его подвида, как меланома. «Покрытие ногтей гель-лаком, безусловно, удобно и красиво, но не полезно для здоровья ногтей. При воздействии состава гель-лака нарушается целостность собственной ногтевой пластины, создаются условия для прогрессирования грибковой инфекции. Что касается использования ламп с UV-излучением, безусловно, риски онкологии увеличивается. Чем чаще происходит данное воздействие, тем риски выше. К тому же есть редкий вид рака кожи — подногтевая меланома, которую трудно обнаружить, если ногти постоянно под гель-лаком. Поэтому сам человек решает — идти ему на эти риски или нет. В качестве профилактики рекомендуется делать перерыв между покрытиями гель-лаком и в этот период не покрывать никакими средствами» — говорит Наталья Козлова.

Поэтому стоит хорошенько взвесить все риски, а также за и против данной процедуры. Важно помнить, что грибок, который можно заполучить при маникюре или педикюре, вывести крайне проблемно, сложно и дорого. Не у всех хватает терпения на планомерную терапию, а в результате заболевание прогрессирует и существенно портит внешний вид ногтевой пластины. В запущенных ситуациях может стать причиной удаления ногтя.

Риски онкологических патологий также нужно понимать и выполнять рекомендации врачей по перерывам и профилактическим мероприятиям.



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Опасность травмы

Конечно же, неопытный специалист может легко травмировать клиента. Да и сам клиент не защищен от получения порезов, глубоких ран, например, если вдруг дернется или чихнет. «Риск получения травмы существует при проведении процедуры обрезного маникюра-педикюра. Здесь главным критерием служат профессионализм и опыт мастера, а также качественные с регулярной заточкой инструменты. Если все-таки рана получена, ее необходимо обработать перекисью водорода, наложить повязку. В некоторых салонах красоты на этот случай может быть аптечка первой помощи» — говорит дерматовенеролог.

Так что не стоит расслабляться на маникюре и отдаваться на все 100% в руки мастера. Чтобы руки всегда выглядели ухоженными, а ногти здоровыми, естественно, надо соблюдать несложные рекомендации — делать перерывы между сложными маникюрами, давать ногтям подышать и побыть в естественных условиях, ходить только в проверенные салоны, которые четко исполняют все правила дезинфекции и стерилизации инструментов. Тогда вашими руками всегда будут только восхищаться.