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Как не заболеть гриппом?

27.01.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Если у вас нет противопоказаний, рекомендуется ежегодно проходить иммунизацию против гриппа. Вакцина не гарантирует на 100%, что вы не заболеете, но болезнь у привитых протекает в более легкой форме и без опасных для жизни осложнений. Наиболее оптимальным временем для вакцинации являются первые осенние месяцы, примерно за месяц до предполагаемой эпидемии, чтобы успели выработаться защитные антитела. Вакцина ежегодно разная, в зависимости от вида предполагаемого вируса. Иммунитет сохраняется до года.
Очень важно соблюдать рекомендации, направленные на повышение защитных сил организма и предупреждение попадания вирусов в организм.
Избегайте пребывания в местах большого скопления людей. Старайтесь не переутомляться. Причем важно помнить, что отрицательные эмоции снижают сопротивляемость организма к инфекциям не меньше, чем физические перегрузки.
Не переохлаждайтесь, одевайтесь в соответствии с погодой.
Правильно питайтесь. Употребляйте достаточное количество продуктов, содержащих полноценный белок и витамины А, В С и D. Причем, витамин С должен поступать в организм ежедневно, так как он не накапливается (лимоны, апельсины, киви, квашенная капуста и т. д).
Если нет противопоказаний, кушайте лук, чеснок.
Как можно чаще мойте руки с мылом. Не следует прикасаться к глазам, носу, рту немытыми руками.
Чаще проветривайте помещения (если это возможно, то желательно сквозное проветривание, чтобы создать неблагоприятные условия для вирусов).
Желательна ежедневная влажная уборка в помещении, где находится больной гриппом, так как чем меньше пыли, тем меньше вирусов находится в воздухе во взвешенном состоянии и тем меньше вероятность заражения окружающих.
Посуда больного должна быть отделена от посуды других членов семьи и мыться отдельно.
При нахождении в одном помещении с больным гриппом защищайте свой рот и нос одноразовой маской, купленной в аптеке или обычной четырехслойной марлевой маской, сшитой самостоятельно. Главное помнить, что маски нужно менять как можно чаще (через 2-3 часа).
Использованные одноразовые маски выбрасывайте, положив их в полиэтиленовый пакет. Марлевые маски необходимо стирать при максимальной температуре и тщательно проглаживать утюгом.
Кроме правил, для здоровых людей очень важно понимать, что от поведения уже заболевших гриппом в еще большей степени зависит, сколько еще заболеет людей, с кем они «поделятся» своей инфекцией. Даже если у человека хороший иммунитет, и он болеет легко, это не означает, что его вирусы вызовут заболевание в такой же легкой форме у других. Люди с ослабленным иммунитетом могут, «получивши» вирусы от легкобольного, заболеть очень тяжело и даже погибнуть. Поэтому, для того, чтобы не заразить других, больной должен прикрывать рот при разговоре и кашле, рот и нос при чихании одноразовым бумажным носовым платком, салфеткой или обычным платочком из ткани.
Немаловажно и мытье рук больного, особенно, после контакта с выделениями из носа, слюной и мокротой, чтобы не разносить инфекцию по окружающим предметам.
За окном зима. Будет или не будет эпидемия гриппа в этом году зависит не только от того, какой тип вируса будет вызывать заболевание. В большой степени это будет зависеть от образа жизни и поведения каждого человека — и здорового, и уже заболевшего, от желания здоровья себе и окружающим не на словах, а на деле.
М. Маманович,
врач общей практики.

 
 
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Если у вас нет противопоказаний, рекомендуется ежегодно проходить иммунизацию против гриппа. Вакцина не гарантирует на 100%, что вы не заболеете,
 
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