Новая подстанция скорой медицинской помощи заработала в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня в Минске по ул. В. Сырокомли, 3 состоялось открытие новой 11-й подстанции скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи».

Как сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси, в связи с быстрым ростом темпов строительства жилья, увеличением численности населения в Минске еще в 2011-м было запланировано строительство 4 новых подстанции СМП. Первой из этого списка в 2014-м была введена в эксплуатацию подстанция №10 микрорайоне Каменная Горка во Фрунзенском районе Минска, а сегодня открылась подстанция №11 по ул. В. Сырокомли, 3 в Ленинском районе, которая будет обслуживать более 150 000 населения, проживающего в микрорайонах Лошица, Чижовка и в районе вдоль ул. Маяковского (Ленинский и Заводской район). В структуре подстанции будут работать 12 бригад СМП: 3 бригады интенсивной терапии, 1 педиатрическая бригада и 8 фельдшерских бригад.

Строительство новой подстанции обошлось городскому бюджету в сумму более 4,5 млн рублей. Подстанция построена в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к зданиям службы СМП. В проектном решении продумано функциональное расположение всех помещений: диспетчерской, помещений для пополнения медикаментов, проверки медицинской аппаратуры, комнаты приема пищи, комнат отдыха персонала, душевых. Созданы условия для повышения уровня профессиональных знаний на базе учебного кабинета и конференц-зала.

На первом этаже подстанции расположен кабинет приема амбулаторных пациентов, куда можно самостоятельно круглосуточно обратиться за оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи.

На этой подстанции предусмотрен современный гараж, в котором автомобили содержатся в отапливаемых боксах: это даст возможность держать их в постоянной готовности к незамедлительному выезду без предварительного прогрева двигателя даже в зимнее время, а также позволит хранить в автомобилях медицинскую технику и осуществлять её подзарядку вне выездов.

Всего для обслуживания почти 2 млн жителей столицы работают 167 бригад скорой медицинской помощи (СМП): 62 врачебных и 105 фельдшерских. Количество бригад СМП соответствует государственному минимальному социальному стандарту по обеспеченности бригадами СМП населения (1 бригада СМП на 12000 населения).