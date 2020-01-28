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Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай из-за коронавируса

28.01.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай из-за коронавируса
Некоторые белорусские турфирмы отменяют ближайшие поездки в Китай из-за коронавируса, сообщили  представители турбизнеса.

В компании «Интерлюкс Тур» рассказали, что из-за нового коронавируса принято решение отменить ближайший тур в Китай с вылетом 9 марта.

«В группе должны были быть туристы из Беларуси, Литвы, Латвии и России (стран, где работают представительства «Интерлюкс»), туроператором был внесен авиакомпании депозит. Однако мы пошли на то, чтобы понести затраты и отменили авиабилеты», — отметила представитель турфирмы.

Туристам компенсировали все уплаченные деньги, желающим предложили перенести поездку в Китай на май. «Майский тур пока поставили на паузу, его мы не отменяли. Но, естественно, всех туристов предупредили, что если ситуация (с коронавирусом. — Прим.БЕЛТА) сохранится, то все компенсируем», — уточнили в «Интерлюкс Тур».

В компании пояснили, что постоянно мониторят ситуацию в странах, куда направляют туристов, учитывают рекомендации Министерства спорта и туризма. Например, когда в Австралии были сильные пожары, тоже возник вопрос с безопасностью туристов, но в итоге тур в эту страну был сохранен.

Что касается альтернатив китайскому направлению, то, по мнению турагентов, если человек запланировал поездку именно в Китай, то ему достаточно сложно предложить замену.

«Возможно, это могла бы быть Япония, но в эти даты (вместо отмененной в марте поездки) у нас ее нет. Поэтому мы с каждым туристом общаемся индивидуально. Если он хотел бы именно в Китай, то можно перенести поездку на май либо на осень. Если же отпуск был запланирован на март, то мы предлагаем в том числе другие азиатские направления, например, тур на Бали, тур с отдыхом на Лангкави в Малайзии. Есть варианты туров в Бразилию, Аргентину — это экзотика, которая по деньгам будет плюс-минус соизмерима со стоимостью туров в Китай», — поясняют специалисты.

Аннуляцию туров в Китай также подтвердили в компании «Энивей Трэвел». «Туристы должны были полететь в марте-апреле, но туры аннулировали. С каждым клиентом вопрос решается индивидуально — либо возврат денежных средств, либо альтернативные направления», — пояснили в компании, уточнив, что чаще люди предпочитают выбрать альтернативное направление, а не отказаться от отдыха полностью. Отказ от туров в Китай специалисты объясняют и тем, что в самой стране отменяются некоторые авиарейсы, есть вопросы с внутренним сообщением.

На фоне информации о коронавирусе некоторые отказываются не только от Китая, но и других стран в азиатском регионе, тогда тур перебронируют, например, на Кубу.

В туркомпании отметили, что на данный момент проблем с туристами не возникает, все-таки Китай — не самое популярное направление у белорусских туристов, чтобы сложно было решать вопросы с аннуляцией и перебронированием.

В то же время некоторые компании, которые организуют поездки в Китай, сообщили, что никаких изменений в их работе нет.

Главный юрисконсульт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Александр Кречетов рассказал БЕЛТА, что за последнее время в Минспорт поступило около 15 звонков по поводу поездок в Китай. Звонки продолжают поступать и сегодня.

«Люди просят проконсультировать относительно того, как им поступить — ехать или воздержаться от путешествия. Если воздержаться, то как обратиться в компанию, чтобы выйти с минимальными потерями, как себя вести, если фирма чинит препятствия для расторжения договора. Не скажу, что обращения носят массовый характер, но во всяком случае люди звонят, интересуются подобными вопросами. С учетом прошлой недели — около 15 звонков. Среди вопросов — есть ли угроза для посещения, поступит ли какой-либо официальный запрет относительно посещения Китая», — рассказал Александр Кречетов.

Он отметил, что Минспорт взаимодействует с другими заинтересованными госорганами и будет размещать актуальную информацию касательно посещения Китая на своем сайте.

По данным Белстата, Китай в составе организованных групп в 2018 году посетили 1 410 белорусских туристов (данных за 2019-й пока нет). Это менее 0,2% от общего числа всех выехавших за рубеж белорусских туристов в 2018-м. Чаще всего компании предлагают туры с посещением Пекина и Шанхая.

По информации БелТА.

 
 
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> Некоторые белорусские турфирмы отменяют ближайшие поездки в Китай из-за коронавируса, сообщили  представители турбизнеса. В компании «Интерлюкс Тур»...
 
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