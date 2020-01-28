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Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай из-за коронавируса
28.01.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В компании «Интерлюкс Тур» рассказали, что из-за нового коронавируса принято решение отменить ближайший тур в Китай с вылетом 9 марта.
Туристам компенсировали все уплаченные деньги, желающим предложили перенести поездку в Китай на май. «Майский тур пока поставили на паузу, его мы не отменяли. Но, естественно, всех туристов предупредили, что если ситуация (с коронавирусом. — Прим.БЕЛТА) сохранится, то все компенсируем», — уточнили в «Интерлюкс Тур».
В компании пояснили, что постоянно мониторят ситуацию в странах, куда направляют туристов, учитывают рекомендации Министерства спорта и туризма. Например, когда в Австралии были сильные пожары, тоже возник вопрос с безопасностью туристов, но в итоге тур в эту страну был сохранен.
Что касается альтернатив китайскому направлению, то, по мнению турагентов, если человек запланировал поездку именно в Китай, то ему достаточно сложно предложить замену.
Аннуляцию туров в Китай также подтвердили в компании «Энивей Трэвел». «Туристы должны были полететь в марте-апреле, но туры аннулировали. С каждым клиентом вопрос решается индивидуально — либо возврат денежных средств, либо альтернативные направления», — пояснили в компании, уточнив, что чаще люди предпочитают выбрать альтернативное направление, а не отказаться от отдыха полностью. Отказ от туров в Китай специалисты объясняют и тем, что в самой стране отменяются некоторые авиарейсы, есть вопросы с внутренним сообщением.
На фоне информации о коронавирусе некоторые отказываются не только от Китая, но и других стран в азиатском регионе, тогда тур перебронируют, например, на Кубу.
В туркомпании отметили, что на данный момент проблем с туристами не возникает, все-таки Китай — не самое популярное направление у белорусских туристов, чтобы сложно было решать вопросы с аннуляцией и перебронированием.
В то же время некоторые компании, которые организуют поездки в Китай, сообщили, что никаких изменений в их работе нет.
Главный юрисконсульт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Александр Кречетов рассказал БЕЛТА, что за последнее время в Минспорт поступило около 15 звонков по поводу поездок в Китай. Звонки продолжают поступать и сегодня.
Он отметил, что Минспорт взаимодействует с другими заинтересованными госорганами и будет размещать актуальную информацию касательно посещения Китая на своем сайте.
По данным Белстата, Китай в составе организованных групп в 2018 году посетили 1 410 белорусских туристов (данных за 2019-й пока нет). Это менее 0,2% от общего числа всех выехавших за рубеж белорусских туристов в 2018-м. Чаще всего компании предлагают туры с посещением Пекина и Шанхая.
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> Некоторые белорусские турфирмы отменяют ближайшие поездки в Китай из-за коронавируса, сообщили представители турбизнеса. В компании «Интерлюкс Тур»...
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