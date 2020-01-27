Источник материала: Клiч Радзiмы

Существует очень много видов наркотиков, они разрушают практически все органы и системы организма. Больше всего страдают мозг, печень, почки, сердце, репродуктивные органы. Средняя продолжительность жизни наркомана, при постоянном употреблении наркотиков внутривенно, примерно 6-8 лет, потом чаще всего не выдерживает печень (цирроз печени очень часто встречается у героиновых наркоманов) либо сердце. Многое зависит от того, в каком возрасте, в каких дозах, с какой периодичностью и какой вид наркотиков употребляется. Нередко люди погибают от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения, заканчивают жизнь самоубийством, или умирают от передозировки.

Eсть рaспрoстрaнeннoe мнeниe, чтo врeдны тoлькo «тяжeлыe» нaркoтики, oднaкo этo нe тaк. Нaркoтики врeдны aбсoлютнo всe, прoстo кaждый пo-свoeмy. Eдинствeннaя рaзницa мeждy «тяжeлыми» и «лeгкими» нaркoтикaми в тoм, чтo зaвисимoсть к «тяжeлым» нaркoтикaм вoзникaeт с пeрвoгo жe приeмa, a для «лeгких» нyжнo нeскoлькo приeмoв, чтoбы вoзниклa зaвисимoсть. Нo пoскoлькy рaссчитaть, кaкaя имeннo дoзa бyдeт рoкoвoй, нeвoзмoжнo, тo oпaснoсть вoзникнoвeния зaвисимoсти ничyть нe мeньшe.

Универсальной рекомендацией является никогда ни при каких условиях не пробовать наркотические или иные запрещённые препараты. Ведь первый приём может стать последним или возникнет зависимость, справиться с которой сложно.

Если вам или вашему близкому человеку требуется помощь или консультация по вопросам, связанным с наркотической или иной зависимостью, обращаться в наркологический кабинет районной поликлиники (кабинет № 19) или по телефону 4-42-37. При самостоятельном обращении помощь может быть оказана анонимно.

К. ГАЛАЙ,

врач психиатр-нарколог Шарковщинской ЦРБ.