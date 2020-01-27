ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наркомания — болезнь, которая убивает

27.01.2020 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Наркомания — болезнь, которая убивает

Существует очень много видов наркотиков, они разрушают практически все органы и системы организма. Больше всего страдают мозг, печень, почки, сердце, репродуктивные органы. Средняя продолжительность жизни наркомана, при постоянном употреблении наркотиков внутривенно, примерно 6-8 лет, потом чаще всего не выдерживает печень (цирроз печени очень часто встречается у героиновых наркоманов) либо сердце. Многое зависит от того, в каком возрасте, в каких дозах, с какой периодичностью и какой вид наркотиков употребляется. Нередко люди погибают от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения, заканчивают жизнь самоубийством, или умирают от передозировки.

Eсть рaспрoстрaнeннoe мнeниe, чтo врeдны тoлькo «тяжeлыe» нaркoтики, oднaкo этo нe тaк. Нaркoтики врeдны aбсoлютнo всe, прoстo кaждый пo-свoeмy. Eдинствeннaя рaзницa мeждy «тяжeлыми» и «лeгкими» нaркoтикaми в тoм, чтo зaвисимoсть к «тяжeлым» нaркoтикaм вoзникaeт с пeрвoгo жe приeмa, a для «лeгких» нyжнo нeскoлькo приeмoв, чтoбы вoзниклa зaвисимoсть. Нo пoскoлькy рaссчитaть, кaкaя имeннo дoзa бyдeт рoкoвoй, нeвoзмoжнo, тo oпaснoсть вoзникнoвeния зaвисимoсти ничyть нe мeньшe.

Универсальной рекомендацией является никогда ни при каких условиях не пробовать наркотические или иные запрещённые препараты. Ведь первый приём может стать последним или возникнет зависимость, справиться с которой сложно.

Если вам или вашему близкому человеку требуется помощь или консультация по вопросам, связанным с наркотической или иной зависимостью, обращаться в наркологический кабинет районной поликлиники (кабинет № 19) или по телефону 4-42-37. При самостоятельном обращении помощь может быть оказана анонимно.

К. ГАЛАЙ,

врач психиатр-нарколог Шарковщинской ЦРБ.

Comments are closed.

« ДЕКЛАРИРУЕМ ДОХОДЫ, полученные физическими лицами в 2019 году
Новости дня
Новости здоровья
 
Новая подстанция скорой медицинской помощи заработала в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика