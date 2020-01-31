Шансы заразиться гриппом куда выше, чем шансы заразиться коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Жизнь предоставила мне уникальную возможность пережить две эпидемии, зародившиеся в Китае, — атипичную пневмонию в 2003 году и уханьский коронавирус сейчас — в разных измерениях: внутри и снаружи. В 2003 году, когда в Китае вдруг вспыхнул ­ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром, английская аббревиатура SARS), я жила в Пекине. Было тревожно, но вполне спокойно, никто из знакомых не заболел. Сейчас я не в Пекине, у пекинских друзей все нормально, никто не болеет и не паникует. Паникуют за пределами Китая. Оказалось, что в некоторых случаях внутри эпидемии спокойнее, даже если и опаснее.

Здесь, а не в Китае люди пишут в социальных сетях, что нельзя есть бананы (при чем южноамериканские бананы к китайскому вирусу?), спрашивают, стоит ли получать посылки с Алиэкспресс (кстати, компания «Алибаба» пожертвовала на борьбу с вирусом 1 млрд юаней). Я читаю и удивляюсь: куда делось наше критическое мышление?

Почему бы для начала не выяснить, что вирус не слишком устойчив вне организма, его приютившего, так что бананы и посылки безопасны.

Страхи говорят куда больше о нас, чем о болезни. О том, как легко мы поддаемся панике и как легко в нас замолкает голос разума.

Все, естественно, сравнивают нынешнюю эпидемию с той, что была в 2003 году. Начались одинаково: с рынков, где торгуют мясом диких животных. Да, в Китае едят это мясо: птиц, змей, виверр и много кого еще — традиции. Не обсуждаю, не осуждаю, не ем. Но второй раз на те же грабли — факт, и печальный. Что еще объединяет две эпидемии? То, что пневмония как осложнение развивается стремительно и человек умирает именно от нее, а не от самого вируса, который по симптомам от гриппа не отличишь.

Главное различие — в реакции властей. В 2003 году руководство провинции Гуандун, где началась эпидемия SARS, скрывало это так долго, как могло. Людей успокаивали: все под контролем, причин для паники нет. Паника, ясное дело, только росла. В этот раз все иначе: китайские власти эпидемии не скрывают, действуют быстро и жестко. Многомиллионные города закрывают (карантин — одна из самых эффективных мер в условиях эпидемий), предварительно наладив их снабжение продуктами, продлив новогодние каникулы до 3 февраля без оглядки на то, какой ущерб это нанесет экономике (а ущерб наносится колоссальный, и не только китайской экономике). Все правильно: локализовать, изолировать, вылечить. Эксперты, не потерявшие голову, говорят, что эффект от принятых мер станет заметен к середине февраля, а до тех пор количество зараженных будет расти. Ждем и помним, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, носитель уханьского вируса в среднем заражает 1,4 — 2,5 (по другим данным, до 4) человека. Для сравнения: носитель вируса атипичной пневмонии в 2003 году заражал от 2 до 5; вируса Эболы — 1,5 — 2,5; кори — 12 — 18. Уровень смертности от коронавируса из Уханя не превышает 3 процентов, от SARS умирали 10 процентов заболевших, а от близкого по типу ближневосточного респираторного синдрома — более 30 процентов.

Ваши шансы заразиться «банальным» гриппом (а сезон простуд на пороге) куда выше, чем шансы заразиться коронавирусом. Ваши шансы умереть от осложнений после гриппа куда выше, чем шансы умереть от коронавируса. Носите перчатки (они могут оказаться эффективнее маски), чаще мойте руки, не общайтесь с больными, а почувствовав признаки сезонного недомогания, не ходите в порыве трудоголизма на работу — и все будет в порядке. Фильтруем информацию, отключаем эмоции, включаем мозги. Будьте здоровы!

Последние новости о вирусе

♦ Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 7711 подтвержденных случаях заболевания, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894.

♦ Сотрудники Уханьского института вирусологии китайской академии наук нашли средство, которое, по их мнению, способно эффективно сдерживать коронавирус nCoV‑2019 на клеточном уровне. Пока выделенное исследователями вещество испытывают на мышах и приматах.

♦ В связи с распространением остроинфекционного коронавируса нового типа в Китае приостановлено проведение всех спортивных соревнований до апреля 2020 года.

♦ Международная ассоциация легкой атлетики (World Athletics) объявила о том, что чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который должен был пройти в китайском Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен на год из‑за коронавируса.

♦ Lufthansa, American Airlines и целый ряд других крупных авиакомпаний приостановили или объявили о скором приостановлении полетов в Китай.

♦ Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился временно закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Речь идет об ограничении движения через 16 пропускных пунктов начиная с 31 января.

♦ В настоящий момент в белорусском РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследовано 74 человека с подозрением на коронавирус, из них 25 — граждане КНР, 6 — Украины, остальные белорусы. Большая часть этих людей прибыла из Китая. Ни в одном из случаев заболевание не подтвердилось.

СБ