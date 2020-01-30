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На 30 января в Беларуси коронавирус ни у кого не выявлен

30.01.2020 16:57 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На 30 января в Беларуси коронавирус ни у кого не выявлен
Cheng Min / www.globallookpress.com

Министерство здравоохранения Республики Беларусь постоянно отслеживает складывающуюся эпидситуацию и проводит лабораторную диагностику всех возможных клинических случаев, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия БОРОДУН.

На настоящий момент в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследовано 74 человека, из них 25 - граждане КНР, 6 - Украины, остальные - граждане Беларуси. Большая часть этих людей прибыли из Китая. Кроме этого, все, кто прибыл в Национальный аэропорт 29 января, и ранее находился на территории КНР, были лабораторно обследованы на наличие нового варианта коронавируса (47 человек).

Результаты исследований показали, что новый коронавирус 2019-nCoV ни у кого не выявлен. В основном специалисты выявляли вирус гриппа В - 1 случай; грипп А(H1N1) - 3 случая; риновирус – 1; микоплазма пневмонии - 3 случая; смешанные - (грипп А и микоплазма пневмонии) - 1 случай.
По состоянию на 9 утра 30 января в работе находится 18 образцов: 6 - от пациентов с клиникой ОРВИ и 12 - от клинически здоровых лиц.

Юлия Бородун отметила: бригады скорой медицинской помощи могут использовать специальную одежду и биобоксы для транспортировки пациентов в условиях нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки.

ЦИФРРЫ

В соответствии с данными ВОЗ - число заболевших вирусом в Китае составляет около 7,7 тыс. человек, общее число случаев заражения во всем мире - около 7,9 тыс. человек, 170 человек погибли. 

 
 
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В соответствии с данными ВОЗ - число заболевших вирусом в Китае составляет около 7,7 тыс. человек, общее число случаев заражения во всем мире - около 7,9 тыс. человек, 170...
 
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