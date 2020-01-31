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Надоело болеть! Почему дети не вылезают из простуд?

31.01.2020 11:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Надоело болеть! Почему дети не вылезают из простуд?
shutterstock.com

Если в медицинской карте ребёнка указаны буквы ЧБД, это значит, он относится к категории «часто болеющих детей». Кто входит в эту категорию и, главное, как из неё наконец выйти?

Наши эксперты:

Надоело болеть! Почему дети не вылезают из простуд?– доктор медицинских наук Ольга Зайцева;

Надоело болеть! Почему дети не вылезают из простуд?– детский и семейный психолог Людмила Петрановская.

Одни дети даже в холода бегают в пальто нараспашку и без шапки, а им хоть бы что. А есть такие, на которых достаточно разок чихнуть в транспорте, чтобы те слегли с насморком и температурой. Отчего так происходит?

Дети-ангелочки

«Три невесёлые буквы» ЧБД – никакой не диагноз. Просто так врачи помечают особую диспансерную группу детей, требующих особого внимания. Опытный педиатр узнаёт их с первого взгляда, ещё не заглянув в медицинскую карту. Среди таких ребятишек редко встретишь мускулистых и поджарых. Наоборот, большинство – пухлые и рыхлые. В раннем детстве они напоминают ангелочков: часто белокуры, светлоглазы, с прозрачной молочной кожей. Дети этого – лимфатического – подтипа болеют часто и подолгу, страдают аденоидами, говорят «в нос» и дышат ртом.

Если вы узнали в этом портрете своего ребёнка, не огорчайтесь. Ведь конституция только располагает к болезням, но не гарантирует их. И к тому же свои болячки лимфатики с возрастом, как правило, перерастают. Но это, разумеется, не означает, что надо просто ждать, пока ребёнок повзрослеет и окрепнет.

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Дело в качестве

Многие родители ведут подсчёт перенесённых ребёнком ОРВИ. Считается, что дети «имеют право» болеть до 6–8 раз в год. А если чаще – то плохо. На самом же деле не столь важно, как часто болеет ребёнок, важнее – как быстро он поправляется.

Если любое ОРЗ то и дело перерастает в бронхит или у ребёнка за год – уже третья пневмония, тут надо бить в колокола! Но идти с этой проблемой нужно не к иммунологу, а к лору и стоматологу. Потому что адекватный иммунный ответ организма зависит прежде всего от состояния здоровья носоглотки и полости рта. Вылечив кариес и тонзиллит, можно заодно избавиться и от бесконечных ОРЗ.

Закаляйся!

Многие родители часто болеющих малышей как огня боятся переохлаждения. А ведь куда опаснее перегрев! Во‑первых, он-то и способствует переохлаждению (вспотевший ребёнок быстрее замёрзнет). А во‑вторых, доказано, что перегрев снижает сопротивляемость организма, поэтому ни в коем случае нельзя кутать заболевшего в тёплые одеяла и пуховые платки – это лишь помешает ему выздоравливать. Тем более нель­зя перегревать ребёнка, когда у него жар, – от этого температура ещё больше поднимется. Лучше регулярно проветривать комнату и следить, чтобы ребёнок и дома, и на улице всегда был адекватно одет (не мёрз и не потел).

Закаливание – это прекрасно. Недаром же в советские времена в Морозовской больнице детей в тёплых меховых мешках укладывали на дневной сон прямо на веранде, чтобы дышали свежим морозным воздухом. Однако закаливать надо с умом: регулярно, постепенно и, главное, только тогда, когда ребёнок здоров. А лучший способ закаливания – просто ежедневно в любую погоду по 2 часа гулять на свежем воздухе.

Надоело болеть! Почему дети не вылезают из простуд?
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Ещё раз о профилактике

Не стоит преувеличивать роль чеснока, который при простуде рекомендуется и есть, и капать в нос, и даже носить на шее. Ведь достоверных медицинских исследований, доказывающих его эффективность как для лечения, так и для профилактики, нет.

То же можно сказать и об оксолиновой мази, которой положено смазывать нос. Вместо неё лучше использовать морскую воду. Ведь мазь, собирая на себя всё, создаёт на слизистой целый очаг микробов. И если нос потом не промывать, микробы размножатся и пойдут в атаку. А вот промывание носовых ходов солевым раствором очищает их от слизи и не позволяет инфекции распространяться вглубь. Для профилактики ОРВИ нужны растворы с концентрацией соли 0,9%, а для лечения насморка подойдёт гипертонический раствор (3–4%).

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Наконец, не стоит уповать на чудодейственную силу мороза, на котором вирусы якобы быстро гибнут. Увы, это не так, вирусы могут оставаться живыми в течение нескольких часов даже при низких температурах. Неслучайно пик заболеваемости ОРВИ в последние годы приходился на январь – февраль. Кстати, на гладких поверхностях (например, поручнях) они выживают лучше, чем на пористых материалах (мягкие игрушки, ткани). Поэтому очень важно регулярно мыть руки с мылом, особенно придя с улицы.

Ведём счёт аскорбинке

Часто при простуде достаточно постельного режима, регулярного проветривания комнаты и увлажнения воздуха, а также тёплого питья (лучше с лимоном, так как аскорбиновая кислота быстро расходуется во время болезни). Однако горстями пить аскорбинку тоже не следует – большие дозы витамина С чреваты развитием мочекаменной болезни и проблем с почками. Не нужно и насильно выпаивать болеющего ребёнка – на это он может ответить только рвотной реакцией. Давать питьё стоит мелкими порциями, но регулярно.

Но часто болеющим детям, у которых любое ОРЗ чревато осложнениями, этих мер недостаточно. Им сразу же нужно дать прямой противовирусный препарат, который должен быть безопасным (не содержать спирта, красителей и ароматизаторов) и эффективным (действовать против широкого спектра вирусов, регулировать иммунный ответ организма и иметь доказанную эффективность, то есть он должен ускорять выздоровление, снижать риск осложнений и рецидивов).

В соответствии с рекомендациями ВОЗ приём прямых противовирусных лекарств наиболее эффективен в течение 48 часов с момента появления симптомов. Препарат, принятый спустя двое суток, уже не ускорит выздоровления, хотя и защитит от осложнений.

Надоело болеть! Почему дети не вылезают из простуд?
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Драмы больше нет!

Важное условие крепкого иммунитета ребёнка – здоровая психологическая атмосфера в доме. Дети подобны лакмусовой бумажке, по которой можно судить о климате внутри семьи. Если отношения нарушены, они будут склонны к капризам, истерикам и болезням. Да и согласно исследованиям Института медико-биологических проблем, между уровнем тревожности человека и его иммунитетом – прямая зависимость.

Конечно, чаще всего ОРВИ – это только ОРВИ, но если ребёнок болеет часто, а лечащий врач не находит объективных причин заболевания, родителям надо обратиться к психологу. Возможно, у недуга имеется психосоматический компонент. Причин, по которым дети выбирают постоянное членство в категории ЧБД, может быть много, и решений – тоже. Разобраться в них поможет психолог.
Иногда дети, сами того не ведая, используют заболевание как единственное средство, способное объединить враждующих членов семьи. Или, например, ребёнок может неосознанно «уходить» в болезнь, если ему тяжело в школе (не даётся программа, не складываются отношения с одноклассниками или учителем). А ещё бывает, что болеть ребёнка «вынуждают» сами родители, когда им по каким-то причинам важно быть на постоянной связи с отпрыском, а не жить своей жизнью.

 
 
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Если в медицинской карте ребёнка указаны буквы ЧБД, это значит, он относится к категории «часто болеющих детей». Кто входит в эту категорию и, главное, как из неё...
 
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