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В Китае число заболевших коронавирусом превысило 9,6 тысячи человек
31.01.2020 11:21 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Георгий Зотов /
В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 9692 человек, 213 заболевших скончались, сообщает
Как отмечается, 1527 заболевших находятся в тяжелом состоянии. 171 человек выписан из больниц после выздоровления.
По данным ведомства, за последние сутки в стране зафиксировано 1982 новых случая заражения.
Кроме того, врачи подозревают заболевание еще у 15238 человек. Под наблюдением также находятся более 102 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.
12 случаев коронавируса подтверждено в Гонконге, девять на Тайване и семь в Макао.
Ранее власти Китая сообщали о 170 погибших от коронавируса и 7711 заболевших.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ оценила уровень распространения вируса в мире как высокий, а в Китае – как очень высокий.
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Ранее власти Китая сообщали о 170 погибших от коронавируса и 7711 заболевших.
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