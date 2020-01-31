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В Китае число заболевших коронавирусом превысило 9,6 тысячи человек

31.01.2020 11:21 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Китае число заболевших коронавирусом превысило 9,6 тысячи человек
Георгий Зотов / АиФ

В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 9692 человек, 213 заболевших скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Как отмечается, 1527 заболевших находятся в тяжелом состоянии. 171 человек выписан из больниц после выздоровления.

По данным ведомства, за последние сутки в стране зафиксировано 1982 новых случая заражения.

Кроме того, врачи подозревают заболевание еще у 15238 человек. Под наблюдением также находятся более 102 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

12 случаев коронавируса подтверждено в Гонконге, девять на Тайване и семь в Макао.

Ранее власти Китая сообщали о 170 погибших от коронавируса и 7711 заболевших.

В Китае число заболевших коронавирусом превысило 9,6 тысячи человек
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Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ оценила уровень распространения вируса в мире как высокий, а в Китае – как очень высокий.

 
 
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Ранее власти Китая сообщали о 170 погибших от коронавируса и 7711 заболевших.
 
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