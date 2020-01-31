В Китае число заболевших коронавирусом превысило 9,6 тысячи человек

В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 9692 человек, 213 заболевших скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Как отмечается, 1527 заболевших находятся в тяжелом состоянии. 171 человек выписан из больниц после выздоровления.

По данным ведомства, за последние сутки в стране зафиксировано 1982 новых случая заражения.

Кроме того, врачи подозревают заболевание еще у 15238 человек. Под наблюдением также находятся более 102 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

12 случаев коронавируса подтверждено в Гонконге, девять на Тайване и семь в Макао.

Ранее власти Китая сообщали о 170 погибших от коронавируса и 7711 заболевших.



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Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ оценила уровень распространения вируса в мире как высокий, а в Китае – как очень высокий.