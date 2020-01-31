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У пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda подтвердили коронавирус

31.01.2020 17:10 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

У пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda подтвердили коронавирус
GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Анализы подтвердили коронавирус у двоих туристов с итальянского круизного лайнера Costa Smeralda, сообщает ANSA.

У пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda подтвердили коронавирус Крокодилы генов. Имеет ли китайский вирус рукотворное происхождение?

Лайнер Costa Smeralda попал в карантин после того, как у двоих пассажиров проявились симптомы. 54-летняя жительница Макао и ее спутник 25 января прибыли в Милан из Гонконга, а потом сели на корабль. Супругов изолировали и вызвали специалистов. Анализы показали, что у них действительно коронавирус. Исследования проводились в институте инфекционных заболеваний в Риме.

На борту находятся шесть тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа. Всем им запрещено покидать корабль. 

Вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса – 2019-nCoV, началась в середине декабря прошлого года. Специалисты полагают, что после 8 февраля эпидемия пойдет на спад. К вечеру 30 января количество заболевших достигло 8 152, зафиксирован 171 летальный исход. 

 
 
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На борту находятся шесть тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа. Всем им запрещено покидать корабль.
 
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