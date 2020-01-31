У пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda подтвердили коронавирус

Анализы подтвердили коронавирус у двоих туристов с итальянского круизного лайнера Costa Smeralda, сообщает ANSA .

Лайнер Costa Smeralda попал в карантин после того, как у двоих пассажиров проявились симптомы. 54-летняя жительница Макао и ее спутник 25 января прибыли в Милан из Гонконга, а потом сели на корабль. Супругов изолировали и вызвали специалистов. Анализы показали, что у них действительно коронавирус. Исследования проводились в институте инфекционных заболеваний в Риме.

На борту находятся шесть тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа. Всем им запрещено покидать корабль.

Вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса – 2019-nCoV, началась в середине декабря прошлого года. Специалисты полагают, что после 8 февраля эпидемия пойдет на спад. К вечеру 30 января количество заболевших достигло 8 152, зафиксирован 171 летальный исход.