Внукопереводчик. А вы в курсе, что значит «Чилить», «тру» и «ванговать»

Участники эксперимента – автор песен Таня КУШНЕР и ученица 4-го класса Лиза МАЦКЕВИЧ. Таня и Лиза не будут пользоваться словарями и подсказками во время эксперимента. Третий участник «перевода» - свободная энциклопедия «Википедия». Проверьте себя и вы на знание новых слов.
Чилить
Таня: - Отдыхать, негромко тусоваться, спокойно проводить время.
Лиза: - Это… кто-то кого-то ущипнул, наверное. Я не знаю.
«Википедия»: «На современном молодежном сленге «чилить» (ударение на первую «и») значит «отдыхать, расслабляться, бездельничать».
Тру
Таня: - Настоящий, правдивый, соответствующий эталону.
Лиза: - Тру… Ну, когда что-то трешь. Это какое-то старое слово.
«Википедия»: «Русскоязычная адаптация английского слова true — «настоящий, истинный, реальный», часто имеет ироничный оттенок, поэтому слово «тру» порой попахивает ехидством и сарказмом».
Спс
Таня: - Сокращение от «спасибо»… И правда, на что они тратят освободившееся время?
Лиза: - Это спасибо. Волшебное слово.
«Википедия»: «Сокращение от слово «спасибо», широко используемое в интернет-сленге».
Ванговать
Таня: - Предсказывать будущее, прогнозировать.
Лиза: - Мне кажется, это такая игра. А, нет! Вспомнила! Это когда кто-то кого-то хочет обмануть!
«Википедия»: «Синоним к слову «предсказывать». Корень слова происходит, как не трудно догадаться, от имени знаменитой прорицательницы Ванги. Часто употребляется с ироничным подтекстом».
Нонейм
Таня: - Одежда или аксессуар от неизвестного дизайнера.
Лиза: - Что-то знакомое. Но я не помню.
«Википедия»: «Нонаме, нонейм, noname, no name — собирательное название для преимущественно дешёвой и низкокачественной продукции. Происходит от no name (англ.) — буквально «без имени».