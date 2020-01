Внукопереводчик. А вы в курсе, что значит «Чилить», «тру» и «ванговать»

Источник материала: Аргументы и факты

Участники эксперимента – автор песен Таня КУШНЕР и ученица 4-го класса Лиза МАЦКЕВИЧ. Таня и Лиза не будут пользоваться словарями и подсказками во время эксперимента. Третий участник «перевода» - свободная энциклопедия «Википедия». Проверьте себя и вы на знание новых слов.

Чилить

Таня: - Отдыхать, негромко тусоваться, спокойно проводить время.

Лиза: - Это… кто-то кого-то ущипнул, наверное. Я не знаю.

«Википедия»: «На современном молодежном сленге «чилить» (ударение на первую «и») значит «отдыхать, расслабляться, бездельничать».

Тру

Таня: - Настоящий, правдивый, соответствующий эталону.

Лиза: - Тру… Ну, когда что-то трешь. Это какое-то старое слово.

«Википедия»: «Русскоязычная адаптация английского слова true — «настоящий, истинный, реальный», часто имеет ироничный оттенок, поэтому слово «тру» порой попахивает ехидством и сарказмом».

Спс

Таня: - Сокращение от «спасибо»… И правда, на что они тратят освободившееся время?

Лиза: - Это спасибо. Волшебное слово.

«Википедия»: «Сокращение от слово «спасибо», широко используемое в интернет-сленге».

Ванговать

Таня: - Предсказывать будущее, прогнозировать.

Лиза: - Мне кажется, это такая игра. А, нет! Вспомнила! Это когда кто-то кого-то хочет обмануть!

«Википедия»: «Синоним к слову «предсказывать». Корень слова происходит, как не трудно догадаться, от имени знаменитой прорицательницы Ванги. Часто употребляется с ироничным подтекстом».

Нонейм

Таня: - Одежда или аксессуар от неизвестного дизайнера.

Лиза: - Что-то знакомое. Но я не помню.

«Википедия»: «Нонаме, нонейм, noname, no name — собирательное название для преимущественно дешёвой и низкокачественной продукции. Происходит от no name (англ.) — буквально «без имени».