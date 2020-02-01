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Что нужно, чтобы успешно работать врачом? Отвечает завотделением анестезиологии и реанимации Юрий Шульга

01.02.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Отделение анестезиологии и реанимации Несвижской ЦРБ признано лучшим по учреждению по итогам 2019 г.

Для заведующего отделением Юрия Шульги 2020-й ознаменован своеобразным трудовым юбилеем — в этом году исполняется 10 лет, как он работает в реанимации Несвижской центральной районной больницы, из которых два последних года возглавляет отделение.

Что нужно, чтобы успешно работать врачом? Отвечает завотделением анестезиологии и реанимации Юрий Шульга

На вопрос, в чем, по его мнению, основа успешной работы доверенного ему подразделения, Юрий Викентьевич ответил, что главное — это высокопрофессиональный коллектив.

— У нас работают семь врачей, — говорит мой собеседник. — Четверо из них — с высшей квалификационной категорией, двое — с первой. Долгие годы отделением заведовала Валентина Петровна Троян, она остается с нами, всегда поддерживает, помогает и словом, и делом. Очень большой и ценный опыт работы в медицине имеет Борис Николаевич Хорохорин, много лет трудится очень опытный специалист по детям Людмила Григорьевна Сосновская, с самого начала своего трудового пути у нас работает Иосиф Вацлавович Платун, уже получил первую категорию наш молодой коллега Артур Сергеевич Платун, очень хорошо себя проявляет молодой специалист Виктория Константиновна Романчук. Все врачи имеют свою индивидуальность, свой подход. Нельзя забывать и об ответственном среднем и младшем медперсонале. Думаю, что слаженная работа, поддержка друг друга сыграли главную роль в нашем успехе.

Отделение рассчитано на 6 коек, также имеется 1 койка для изолятора — там обычно лечатся дети. В особых случаях используется дополнительная койка, и одновременно отделение может вместить 8 пациентов, что, к счастью, требуется не часто. В среднем человек здесь находится от двух до четырех дней. В целом же за 2019 год было пролечено на 57 человек больше, чем в 2018-м. Среднее пребывание пациента на койке сократилось с 3,2 дня до 2,4. Это значит, что отделение работало более интенсивно.

Для самого заведующего реанимационным отделением путь в медицину начался на родной Витебщине, где он закончил Витебский мединститут по специальности «Лечебное дело» и уже на распределении попал в группу анестезиологов-реаниматологов. Проходил интернатуру в больнице могилевского завода «Химволокно». Там впервые попал в операционную, в реанимацию. Всё это захватило, понравилось, и вот уже с 1988 г. мой собеседник не изменяет своей профессии. До переезда в Несвиж 20 с лишним лет отработал по распределению в Могилевской области, также в реанимации, был заведующим отделением в одной из районных больниц.

На вопрос, что нужно, чтобы успешно работать врачом анестезиологом-реаниматологом, Юрий Викентьевич ответил, что такой специалист должен владеть знаниями во всех областях медицины, ведь в реанимацию попадают люди самых разных возрастов и с разными проблемами — от новорожденных и родильниц до пострадавших от тяжелых заболеваний и травм. Важно также уметь многое — ставить катетеры, производить интубацию и другие манипуляции, работать на различных видах аппаратуры.

— Кроме профессионализма, которым у нас обладают все, нужно иметь и выдержку, и умение брать на себя ответственность, быстро принимать решения, — отметил Юрий Викентьевич. — Ведь мы работаем с самыми тяжелыми пациентами. И это большой стресс для медика. Очень высока психологическая нагрузка, и понятие «профессиональное выгорание» для нас — не пустые слова. Здесь крайне важно находить способ восполнять энергию, отдыхать от работы. Для моего собеседника главное, что восполняет его силы, — это семья.

— Родные, которые тебя понимают, дружеская беседа в кругу близких людей помогают отключиться от напряженной рабочей атмосферы, сосредоточиться на светлых моментах жизни, — говорит он.

— Запомнились ли Вам какие-либо не-обычные случаи из практики?

— Говорят, что чудес не бывает. Нет, бывают. Обычно они случаются, когда их совсем не ждешь. Помню очень тяжелых пациентов, которым, казалось, было невозможно ничем помочь, но они выздоравливали. И наоборот, бывает, человек идет на поправку, и на первый взгляд может показаться, что беда миновала, но неожиданное осложнение всё меняет.

Всегда приятно, когда человек, не смотря на тяжелые травмы или заболевания, поправляется, и ты его потом встречаешь и понимаешь, что твой труд не пропал даром.

В связи с юбилеем нашего района, который стал уже моему собеседнику родным, Юрий Викентьевич пожелал своим коллегам и всем жителям Несвижчины в первую очередь здоровья, потому что хорошее здоровье — это и хорошее настроение, и желание что-то делать, свершать, творить.

Софья ЛЮБАНЕЦ


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Отделение анестезиологии и реанимации Несвижской ЦРБ признано лучшим по учреждению по итогам 2019 г. Для заведующего отделением Юрия Шульги 2020-й
 
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