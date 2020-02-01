Пей воду, считай рюмки. Как пить и не пьянеть

Источник материала: Аргументы и факты

Часто бывает так: приходишь на вечеринку, в гости, в бар с твердым намерением выпить пару бокалов — и все. Ведь завтра на работу рано вставать, детей в детский сад собирать…

В результате обнаруживаешь себя уже очень пьяным, приканчивающим восьмой коктейль, или, что хуже, с адски больной головой, причем уже наутро. Как же так? Вроде бы весь вечер контролировал себя, напитки не мешал, закусывал. В какую минуту потерял бдительность и напился?

О том, как меньше пьянеть и избежать похмелья, "АиФ" рассказал Андрей Корнилов, шеф-бармен одного из столичных ресторанов.

Не мешай?

Часто советуют не смешивать разные напитки, особенно разной крепости. И даже разные спирты: если пьешь белые спирты, то пей только белые, если темные, то только их. Потому что организм все воспринимает по цветам и, если будешь смешивать, сильно опьянеешь. Это вранье и легенды. Алкоголь — это всегда алкоголь. И не имеет значения, как ты его сочетаешь, важно то, сколько ты выпил чистого спирта.

Я не могу сказать, что смешивание напитков усугубляет опьянение и ускоряет его. Когда смешиваешь, просто перестаешь контролировать выпитое. К тому же разный алкоголь опьяняет по-разному. Например, текила дает очень веселое опьянение. А коньяк или виски располагает к медленным разговорам, сигаре… Каждый напиток отвечает за определенную атмосферу.

Стакан воды

Лучший способ себя контролировать и быть в тонусе — пить алкоголь через воду. То есть ты выпиваешь коктейль, после него — полстакана-стакан чистой воды. Вода разбавляет алкоголь, ты меньше пьянеешь, держишь себя в хорошем настроении, в хорошем состоянии.

Вода помогает уменьшить количество напитков и чистого спирта в итоге.

Но только вода обязательно должна быть без газа и ни в коем случае не сладкой. Соки, сладкие газировки, минеральная газированная вода не подойдут.

Осторожно, газы!

Газированные напитки вообще нужно употреблять с осторожностью. Дело в том, что если алкоголь взаимодействует с углекислым газом, то он быстрее попадает в кровь, соответственно, человек быстрее пьянеет. И наутро ему плохо, потому что в крови гуляет много кислорода. Поэтому от игристого вина очень быстро пьянеют и похмелье от него очень неприятное.

Такая же история со сладкими напитками. В них сахар, он загущает кровь с утра, она начинает медленнее циркулировать по телу, медленнее выводятся продукты распада алкоголя из организма. На почки ложится очень большая нагрузка.

Вот поэтому специалисты часто рекомендуют сухое вино. В нем почти нет сахара, невысок процент алкоголя, оно не дает неприятных последствий наутро, пьянеют от него меньше, чем от сладких или игристых вин.

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Закуска

Обязательно нужно пить на сытый желудок, в процессе тоже лучше закусывать. Сейчас в барах и ресторанах распространен фудпейринг: в меню сразу предлагаются блюдо и напиток (не только вино, это может быть и пиво, и крепкий алкоголь).

Если пить на пустой желудок, то алкоголь очень быстро через стенки желудка попадает в кровь, опьянение наступает очень резко. В такой ситуации трудно проконтролировать стадии опьянения.

Часто рекомендуют закусывать чем-то жирным, есть сливочное масло, потому что жиры обволакивают стенки желудка и замедляют всасывание алкоголя в кровь. Тут есть одно «но»: рано или поздно жиры растворятся и алкоголь попадет в кровь. И тогда наступит очень резкое опьянение. К тому же жирная еда — это дополнительная нагрузка на печень, которой и так нелегко придется, ведь столько алкоголя нужно выводить из организма. Так что жирными блюдами лучше не увлекаться.

Учет и стадии опьянения

Я хочу отметить, что если ты употребляешь алкоголь, то в любом случае будешь пьянеть. Нельзя выпить 50 г водки и остаться трезвым. Все равно реакция на алкоголь будет, ты можешь этого даже не ощущать, но процессы идут.

Все дело в количестве. Просто у нас большинство людей не знают меры. Они не задумываются над тем, сколько они выпили. Поэтому я бы рекомендовал тщательно отслеживать этот момент, просто считать рюмки.

И важно все время удерживаться в приятной легкой стадии опьянения, когда тебе хорошо и весело. Многие добираются до нее и продолжают пить дальше. А после веселой стадии быстро и незаметно может наступить совсем другая: когда человек становится агрессивным, грустным, даже когда просто становится плохо.

Именно золотой середины — стадии веселого приятного опьянения — и надо придерживаться. Ты чувствуешь, что она наступила, и вроде бы еще один коктейль не повредит. Но перед ним лучше выпить стакан воды. Тебя немного отпустит, и уже можно пить еще один коктейль и снова входить в эту веселую стадию.

Выбор напитков

Если вы не хотите пьянеть быстро, то лучше всего выбирать несладкие и негазированные напитки.

Если говорить о коктейлях, то я бы порекомендовал классический коктейль Dry Martini на водке или на джине. Там всего две составляющие, водка/джин и вермут. Все это сухое, негазированное. Они довольно крепкие, поэтому быстро дают искомую стадию легкого опьянения. Если не спешить, в промежутках пить воду, то в ней можно держаться долго. Можно еще попробовать «Отвертку», очень хороший коктейль. Настоящая «Отвертка» — это не просто водка с соком, ее нужно балансировать лимонным фрешем, она очень вкусная.

Насчет отрезвляющих коктейлей и напитков… Их нет. Есть напитки, которые могут взбодрить: кофе, зеленый чай. Но нужно иметь в виду, что действие кофеина длится недолго, после чего начинается апатия. И если вы снова начали пить после чашки кофе, то опьянение может только усугубиться.

Вино или водка

Как мы понимаем, то, насколько ты будешь пьян, зависит от того, сколько чистого спирта ты выпьешь. И тут многие думают, что безопаснее пить вино. Но давайте посчитаем. В 200 мл вина крепостью 12-13% чистого спирта получается порядка 24 г. В 50 мл водки — 20. То есть даже немного меньше.

Кстати, если пить маленькими глотками, то алкоголь будет относительно быстрее всасываться в кровь. «КПД» у маленького глотка больше. Так что делить рюмку на два-три захода тоже нужно аккуратно.

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Если настало похмелье

С похмелья очень хорошо есть бульон. Ты не нагружаешь организм тяжелой едой (ему и так трудно приходится), зато получаешь жидкость, белки и жиры. Еще очень хорошо пить плотные соки, например, томатный. Он густой, хорошо заполняет желудок, есть после него не хочется, витамины опять же.