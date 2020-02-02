ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя

02.02.2020 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

"При содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси", - говорится в сообщении посольства.

За содействием белорусского посольства в выезде с территории провинции Хубэй можно связываться по телефону +86 155 1061 8510.

По сообщению МИД Китая иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. После выезда иностранцы будут помещены на карантин по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в/из Китая посольство рекомендует перед вылетом из КНР в обязательном порядке заблаговременно проверять информацию о состоянии авиарейса.

БелТА
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"При содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань провинции Хубэй организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Пей воду, считай рюмки. Как пить и не пьянеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика