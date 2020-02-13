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Не надо «быть ребенку другом»! Невозможно воспитывать, общаясь на равных

13.02.2020 15:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не надо «быть ребенку другом»! Невозможно воспитывать, общаясь на равных
Фото из открытых источников

Известный конфликт отцов и детей, описанный еще в ХIХ в., стал проявляться в наше время намного чаще и острее, процент разводов в обществе растет, недовольство жизнью тоже… Почему так происходит?

Владислав ИВАНОВСКИЙ, врач-психотерапевт учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер», считает: существуют грубейшие ошибки в понимании сути проблемы большинством педагогов, включая родителей, которые фактически тоже ими являются.

- В том, что касается конфликта отцов и детей, самое явное и грубое нарушение - стремление общаться с детьми на равных, «быть ребенку другом», - говорит врач. - Сама установка на равные отношения с воспитуемым уничтожает возможность воспитания, т. к. равный по определению не может знать ситуацию лучше. Значит, весь опыт родителя ничего не стоит. При этом ребенок для формирования своих убеждений должен приобрести опыт, на котором они будут основаны. А он выходит в мир незащищенным, безоружным и вынужден делать грубейшие ошибки, после которых придется долго зализывать раны, иногда всю жизнь.

Часто получается так, что из-за родителей, которые боятся «давить» на детей, каждое следующее поколение развивается чуть ли не так, как будто вдруг оказалось на чужой планете в полном одиночестве среди инопланетян, которым, естественно, доверять нельзя. А взрослых нет рядом. Это потом, спустя лет тридцать, а то и пятьдесят, чадо скажет: «Ах, мама, мама, как же ты была права».

Не надо «быть ребенку другом»! Невозможно воспитывать, общаясь на равных
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Настолько разные

- Почему некоторые люди ведут себя как вечные дети - наивные, всему верящие?

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- Стремление быть равным ребенку ведет к инфантилизации общества и каждого отдельного его члена. У таких «вечных детей» всегда будет внутренняя неуверенность, и управлять ими, используя эмоции, очень легко. При этом два инфантила не имеют шансов построить нормальную семью. Слишком детское поведение грозит конфликтами и растущим недовольством.

- К слову, почему мужчины и женщины так редко друг друга слышат и не умеют договариваться «на берегу»?

- Например, мужчины не могут охотно вступать в диалоги даже с любимой женой ежедневно и по всякому поводу. Мужчинам в принципе это очень тяжело. У них другая структура мозга. Да, самый воспитанный и культурный муж может иногда весьма подробно что-то обсудить, возможно, кто-то способен каждый день молча и с интересом в глазах выслушивать свою ненаглядную, но играть роль подружки, активно щебечущей каждый день по любому поводу, он никогда не станет. Если женщина пытается «давить» на мужа путем обид, требований, навязывания чувства вины или еще как-нибудь, он начнет либо конфликтовать, либо избегать нахождения рядом с женой. Однако требовать от женщины все четко распланировать и выполнять намеченное, как правило, безнадежно. Она эмоциональнее. Часто женщиной чувства руководят в большей мере, чем мужчиной.

Не надо «быть ребенку другом»! Невозможно воспитывать, общаясь на равных
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Типичные ошибки

- Каких ошибок надо избегать в отношениях?

- Типичная ошибка - грубо ставить на место членов семьи, детей, друзей и считать это силой, при этом надеясь на уважение. В то время как сила - это вежливое и спокойное обращение без фиксации на мелочах. Сильный человек не станет «воспитывать», объясняя, как с ним нельзя обращаться. Сила - это достоинство.

Не надо «быть ребенку другом»! Невозможно воспитывать, общаясь на равных Мама, рядом с которой опасно. Синдром патологической жестокости у женщин

Например, если женщина пытается доминировать, командовать, то это от слабости, это роль жертвы, которая смирилась с мужской ролью. Психоаналитики даже ввели специальный термин для доминирующих женщин - «кастрирующая мать», или «кастрирующая жена». Они на корню убивают мужественность в мужчинах, надеясь, что их подвиг будет оценен. А на самом деле всем вокруг плохо от такого «командира». Тут, конечно, и мужья должны бы просто НЕ позволять женщине добиться своего, всякий раз беря на себя инициативу или как минимум ответственность.

И для мужчины, и для женщины категоричность и жесткость в высказываниях в семейных отношениях - это способ их уничтожения. Да, на эмоциях очень трудно представить себе положительные мотивы плохого поведения того, кто рядом. Для этого требуется приучать себя к тому, что близкий человек в принципе не может хотеть плохого. Он запутался, не сообразил, ошибся, все что угодно, но он (она) хороший. Надо почти боготворить «своего», просто потому, что он (она) «свой». Когда человек знает, что его принимают любым, возлагают такие колоссальные надежды, то, даже имея гадкие намерения, он не решится обмануть доверие: «И как это такой хороший человек мог такое утворить?» Тут мы возвращаемся в детство, где куется самооценка. Если ребенку прививать в любой, даже самой незначительной ситуации, что он замечательный по своей природе, что его будут любить, несмотря ни на что, то во взрослом возрасте он свернет любые горы, у него хватит на это сил даже при отсутствии талантов. К сожалению, большинство семей привычно повторяют своему отпрыску: «Ну ты дурак (балбес, глупец, бандит, урод, гад и т. д.)». Ребенок наверняка забудет эти слова, а вот самооценка сохранится и в той или иной степени будет реализована. Как минимум он будет считать себя таким, как все, а свои таланты если и проявит, то в очень малой степени. То, что каждый абсолютно оригинален не только как личность, но даже физически, взрослому человеку, может, и станет известно, но относить это он будет к каким-то другим, «особым» людям, себя причисляя к серой массе. Внутреннее недовольство жизнью станет копиться, потому что инстинктивно хочется выделяться, быть оригинальным. Но в глубине души слишком многое этому мешает.

- Специалисты говорят, что детей надо хвалить. Но есть ли грань, чтобы не переборщить?

Не надо «быть ребенку другом»! Невозможно воспитывать, общаясь на равных Комплименты для ребенка: как правильно хвалить детей
- Мальчиков в детстве нужно нагружать ответственностью, пусть постепенно, но неуклонно. Хвалить - только за результаты, пусть за смешные по своей значимости, но результаты. Девочек - просто хвалить, в том числе за красоту. Даже если девочка некрасива, надо найти хоть что-то красивое во внешности, в жестах, в одежде - и хвалить. При этом колоссальную важность имеют прикосновения. С их помощью мы демонстрируем принятие. Прикасаясь к человеку, крайне трудно лгать. Если ребенка обнимают редко, то любые слова о любви к нему стоят крайне мало.

 
 
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Часто из-за родителей, которые боятся «давить» на детей, те будто оказываются на чужой планете в полном одиночестве среди инопланетян.
 
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