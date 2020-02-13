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В Ивьевской райбольнице изучили алгоритм действий при подозрении на короновирусную инфекцию

13.02.2020 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевской центральной районной больнице прошел семинар по теме: « Принципы организации противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

Специалистами был изучен  алгоритм действий медицинских работников при подозрении больного на коронавирусную инфекцию. А также присутствующие на мероприятии узнали эпидемическая ситуация в мире.

Медицинский персонал инфекционного отделения наглядно продемонстрировал порядок надевания и снятия комплекта защитной одежды, который соответствует для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности.

В Ивьевской райбольнице изучили алгоритм действий при подозрении на короновирусную инфекцию

 
 
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В Ивьевской центральной районной больнице прошел семинар по теме: « Принципы организации противоэпидемических мероприятий по недопущению...
 
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