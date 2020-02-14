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Соблюдайте гигиену

14.02.2020 — Новости Здоровья | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Соблюдайте гигиену

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие — долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит суще­ственно снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа.

Чтобы не заразиться, необходимо:

  • Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.
  • После возвращения с улицы домой — вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.
  • Прикасаться к лицу, глазам только вымытыми руками. При отсут­ствии доступа к воде и мылу для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Пользоваться одноразовой салфеткой при необходимости прикосновения к глазам или носу.
  • Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.
  • Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
  • Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
  • Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.
  • Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
  • Чаще проветривать помещения.
  • Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих, если заболели сами:

  • Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи).
  • Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или пользоваться общественным транспортом — использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую каждый час.
  • При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности — одноразовым платком, если его нет — ладонями или локтевым сгибом.
  • Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
  • Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.
  • Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.

Мария Макаревич, врач общей практики УЗ «Дубровенская ЦРБ».

 
 
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Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)...
 
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