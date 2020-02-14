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Гриппом на Гродненщине заболели те, кто не привился

14.02.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гриппом на Гродненщине заболели те, кто не привился

По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, три последних месяца на Гродненщине  регистрировалось по одному случаю гриппа. Все они вызваны вирусами типа А, а все заболевшие гродненцы были госпитализированы.   Примечательно, что  эти люди в предэпидемический период не были привиты от гриппа.

С начала февраля на Гродненщине, как и по всей республике, отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. При этом показатель заболеваемости на неэпидемическом уровне, от среднемноголетних он не отличается. Отмечена активная циркуляция респираторных вирусов негриппозной этиологии: респираторно-синцитиальных вирусов, вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов и бокавирусов.

В эпидемический процесс вовлечено преимущественно детское население, доля которого в общей заболеваемости достигает 75,7 процента.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, активность гриппа продолжила рост в странах Европейского региона. Ряд государств-членов (Албания, Греция, Люксембург, Словения) сообщили об очень высокой интенсивности, Австрия, Румыния, Болгария, Сербия, Македония – о высокой, 13 стран – о средней интенсивности. Отмечена совместная циркуляция вирусов гриппа обоих типов – А и В с преобладанием (65%) вирусов типа А. Среди вирусов гриппа А чаще (64%) выявлялись вирусы А(Н1N1) pdm09, среди вирусов типа В подавляющее большинство (99%) отнесены к линии В/Victoria.

https://grodnonews.by

 
 
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По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, три последних месяца на Гродненщине  регистрировалось по одному случаю гриппа....
 
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