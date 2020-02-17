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Эвакуированные ранее из Китая в Казахстан пятеро белорусов после карантина вернулись домой

17.02.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Эвакуированные ранее из Китая в Казахстан пятеро белорусов после карантина вернулись домой

Эвакуированные ранее из Китая в Казахстан пятеро белорусских граждан после карантина сегодня ночью вернулись домой. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Он отметил, что 16 февраля завершился карантинный период в Казахстане для пяти белорусских граждан, которые ранее прилетели туда из КНР. «Представители казахстанского медицинского учреждения констатировали отсутствие опасений по поводу здоровья белорусов. Все пятеро сегодня ночью благополучно прилетели на родину», — рассказал официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Из китайского города Ухань (провинция Хубэй), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля были эвакуированы пять белорусских граждан. При поддержке казахстанской стороны они были доставлены в Нур-Султан, где находились в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице до снятия карантина.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных.

Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название — COVID-19.

Установлено, что 168 лабораторий по всему миру оснащены технологиями, позволяющими выявить коронавирус. Шесть лабораторий — в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и России — будут оказывать странам региона поддержку в диагностике.

Случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы. Вместе с тем с 30 января переведена в режим повышенной готовности работа всей санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения. Организации здравоохранения страны готовы к приему пациентов с подозрением на заболевание и проведению медицинского наблюдения за контактными лицами.

В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов.

https://www.belta.by/

 
 
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Эвакуированные ранее из Китая в Казахстан пятеро белорусских граждан после карантина сегодня ночью вернулись домой. Эту информацию...
 
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