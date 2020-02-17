Мозговой детокс. Когда скучать полезно, а когда — вредно?

Источник материала: Аргументы и факты

Февраль традиционно считается самым тяжелым для психики месяцем. Неслучайно в начале февраля отмечается День сурка, грустный праздник, который ассоциируется с однообразием и монотонностью жизни.

Между тем врачи считают, что скука — необходимое для мозга состояние, отсутствие которого крайне негативно влияет на психическое здоровье.



Рассказывает нейропсихолог, руководитель Научно-практического центра «ДОМ», кандидат наук Светлана Шишкова.

Скука, которая периодически накатывает даже на самых активных людей, считается крайне непродуктивным состоянием. Принято думать, что она возникает у людей неинтересных и недалеких из-за их внутренней пустоты. Поэтому просто сидеть и ничего не делать не принято. Любую паузу человек стремится заполнять если не делами, то разговорами, сканированием соцсетей или просмотром роликов.

Однако специалисты признают скуку исключительно полезным и даже необходимым для мозга состоянием. В 2001 году невролог Маркус Райх в своем исследовании показал, что скучающий мозг не дремлет и тем более не отключается, а переходит в «пассивный режим работы».

В состоянии покоя (когда человек не занят решением внешних задач, а погружен в себя и сосредоточен на своих мыслях и воспоминаниях) активность мозга не только не падает, но и, наоборот, возрастает.

Блуждание мыслей, витание в облаках вызывает особую форму мозговой активности, при которой две зоны мозга (базовая и исполнительная) работают одновременно и исключительно продуктивно.

Последующие эксперименты показали, что люди, которые некоторое время поскучали (посидели в тишине, отказавшись от чтения и общения), после включения в работу были более креативны и изобретательны и получили за выполнение тестов более высокие оценки, чем те, кто работал «без простоев».

Сегодня скука (точнее, покой) считается временем накопления, которое необходимо для новых свершений, и программой мозгового детокса, необходимого для последующего взлета.

Поэтому стоит ценить моменты, которые позволяют взять паузу и погрузиться в свои мысли.

Выбраться из паутины

Однако мозговой детокс, как и любая терапия, полезен лишь в правильной дозировке. Непреходящую скуку и пассивность психологи считают серьезным отклонением, которое нельзя игнорировать.

Хотя бы потому, что затяжная скука — стресс для организма. Ученые исследовали состав крови скучающих людей и выявили у них значительное превышение уровня кортизола (гормона стресса), который даже на фоне полного безделья вызывает усталость и служит причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Не говоря уже об упущенных возможностях, которые неизбежно появляются во время затяжной скуки.

Поэтому, если периоды прокрастинации затягиваются, необходимо выяснять причины, вызвавшие это состояние, и разбираться с ними.

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Чаще всего паралич воли вызывают:

1. Отсутствие мотивации

Зачем прилагать усилия и идти вперед, если цели нет или она не увлекает? Вот почему скука и депрессия — удел людей, выбравших себе неподходящую работу или профессию, а также «упакованных мажоров»: детей обеспеченных родителей, чьи желания исполняются раньше, чем появляются.

Зато люди, обремененные кредитами и ипотеками, всегда работают увлеченно и «с огоньком», потому что точно знают, ради чего они это делают.

2. Отсутствие интересных задач

По образному выражению психоаналитика Отто Фенихеля, скука принуждения возникает, «когда нам нельзя делать то, что мы хотим делать, или нужно делать то, что мы не хотим». На самом деле скука принуждения — наиболее легко преодолимая. Чтобы от нее избавиться, зачастую нужно всего лишь «сменить фокус зрения». Вспомните, как в школе вы скучали на уроках у одного учителя и бежали на занятия к другому, хотя оба вели один и тот же предмет.

3. Страх неудачи

Взялся за гуж — и подумал: «А вдруг не справлюсь?» Особенно если такое уже было и не один раз. Когда человек понимает, что на решение задачи потребуется много сил и времени, но даже это не гарантирует результат, он всеми силами старается отсрочить начало работы.

Эта проблема чаще всего решается волевым усилием. Как говорится, «глаза боятся — руки делают».