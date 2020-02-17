Кардиологи выявили связь между дневным сном и сердечным приступом

Кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии выявили связь между дневным сном и сердечным приступом, пишет « Российская газета » .

Исследование, в котором приняли участие около четырех тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет, показало, что ежедневный дневной сон увеличивает риск сердечного приступа. А вот непродолжительный отдых два раза в неделю снижает риск развития сердечных недугов на 48 процентов.

Отмечается, что продолжительность сна не имеет решающего значения.



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Ранее ученые из Финляндии рассказали, что уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми «тихими» сердечными приступами, которые случаются в раннем возрасте и слабо поддаются диагностике.

Шведские ученые опубликовали исследование, в котором говорится о вредном влиянии холодов на сердце. Отмечается, что при температурах ниже нуля градусов по Цельсию сердечный приступ возникал на десять процентов чаще.