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Кардиологи выявили связь между дневным сном и сердечным приступом

17.02.2020 18:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кардиологи выявили связь между дневным сном и сердечным приступом
Эдуард Кудрявицкий / АиФ

Кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии выявили связь между дневным сном и сердечным приступом, пишет «Российская газета».

Исследование, в котором приняли участие около четырех тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет, показало, что ежедневный дневной сон увеличивает риск сердечного приступа. А вот непродолжительный отдых два раза в неделю снижает риск развития сердечных недугов на 48 процентов.

Отмечается, что продолжительность сна не имеет решающего значения.

Кардиологи выявили связь между дневным сном и сердечным приступом
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Ранее ученые из Финляндии рассказали, что уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми «тихими» сердечными приступами, которые случаются в раннем возрасте и слабо поддаются диагностике. 

Шведские ученые опубликовали исследование, в котором говорится о вредном влиянии холодов на сердце. Отмечается, что при температурах ниже нуля градусов по Цельсию сердечный приступ возникал на десять процентов чаще. 

 
 
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Эдуард Кудрявицкий / АиФ Кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии выявили связь между...
 
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