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Кардиологи выявили связь между дневным сном и сердечным приступом
17.02.2020 18:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Эдуард Кудрявицкий /
Кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии выявили связь между дневным сном и сердечным приступом, пишет
Исследование, в котором приняли участие около четырех тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет, показало, что ежедневный дневной сон увеличивает риск сердечного приступа. А вот непродолжительный отдых два раза в неделю снижает риск развития сердечных недугов на 48 процентов.
Отмечается, что продолжительность сна не имеет решающего значения.
Ранее ученые из Финляндии рассказали, что уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми «тихими» сердечными приступами, которые случаются в раннем возрасте и слабо поддаются диагностике.
Шведские ученые опубликовали исследование, в котором говорится о вредном влиянии холодов на сердце. Отмечается, что при температурах ниже нуля градусов по Цельсию сердечный приступ возникал на десять процентов чаще.
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Эдуард Кудрявицкий / АиФ Кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии выявили связь между...
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