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ВОЗ о коронавирусе: в 80% случаев болезнь протекает в легкой форме и полностью излечивается

18.02.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ о коронавирусе: в 80% случаев болезнь протекает в легкой форме и полностью излечивается

Коронавирус COVID-19 не столь опасен, как штаммы, вызвавшие в прошлом вспышки атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). В 80% случаев болезнь протекает в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Международная группа экспертов сейчас находится в Пекине и оказывает помощь китайским коллегам в изучении коронавируса COVID-19. По последним данным, в тяжелой форме болезнь протекает у 14% инфицированных, 2% пациентов умирают.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал воспользоваться тем, что за пределами Китая коронавирус распространяется достаточно медленно, и помочь странам подготовиться к возможному его появлению. На эти цели в ВОЗ запросили $675 млн. «Нам срочно нужны эти средства — мы должны воспользоваться предоставленным «окном возможностей» и помочь странам подготовиться к отражению инфекции. Мы не знаем, как долго это «окно» будет открыто», — подчеркнул Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ также призывают не поддаваться панике и тщательно проверять источники информации. Например, отвечая на вопрос о безопасности путешествий на круизных лайнерах, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рекомендовал не менять планы в связи со вспышкой. «Если мы станем отменять все круизы из-за возможности распространения какого-либо патогена, куда это может завести нас? Следующим шагом станет прекращение автобусного сообщения», — сказал он.

По словам Майкла Райана, определенный риск есть всегда, человек не может полностью обезопасить себя. Чтобы снизить риск, в ВОЗ рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости
 
 
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Коронавирус COVID-19 не столь опасен, как штаммы, вызвавшие в прошлом вспышки атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). В 80% случаев...
 
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