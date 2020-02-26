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Около 30% бесплодных пар не могут зачать ребенка из-за эндокринологических причин

26.02.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 30% бесплодных пар не могут зачать ребенка из-за эндокринологических причин

Около 30% бесплодных пар не могут зачать ребенка из-за эндокринологических причин, сообщила журналистам доцент кафедры эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Ирина Бурко, передает корреспондент БЕЛТА.

Бесплодие в среднем на 30% обусловлено эндокринологическими причинами, что вызывает нарушение овуляции, отметила Ирина Бурко. К этому может приводить дисфункция разных эндокринных желез, в том числе щитовидной железы. Поэтому основная задача, с которой сталкиваются эндокринологи при наблюдении женщин в репродуктивном возрасте — от 25 до 35 лет, — помочь решить репродуктивные вопросы.

Проблемы с женским здоровьем зачастую начинаются с детства. Растет количество детей с ожирением или недостаточным весом, испытывающих стресс, ведущих нездоровый образ жизни. «Дети недосыпают, очень много сидят за компьютером, мало двигаются», — отметила доцент. В будущем, к репродуктивному возрасту, это может сказаться на нормальном функционировании половых желез и как следствие — на возможности зачать ребенка. Усугубляет ситуацию и то, что женщины стали задумываться о первом ребенке позже, а с возрастом проблем с овуляцией становится все больше.

Касательно патологии щитовидной железы медик отметила, что узловая форма зоба (чаще всего это доброкачественное образование, узел в щитовидной железе) просто нуждается в наблюдении. «В принципе все узлы, которые выявлены впервые, должны быть пропунктированы (выполнена пункционная биопсия. — Прим. БЕЛТА). После этого мы видим структуру узла, знаем, как дальше вести наблюдение», — отметила Ирина Бурко. По ее словам, рак щитовидной железы излечивается, но для этого он должен быть выявлен на ранних стадиях. Поэтому периодическое УЗИ щитовидной железы и оценка состояния узлов совершенно обоснованы.

https://www.belta.by/

 
 
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Около 30% бесплодных пар не могут зачать ребенка из-за эндокринологических причин, сообщила журналистам доцент кафедры эндокринологии Белорусской медицинской...
 
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