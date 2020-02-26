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Новорожденная девочка с коронавирусом выздоровела за 17 дней без лекарств

26.02.2020 17:10 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новорожденная девочка с коронавирусом выздоровела за 17 дней без лекарств
БЕЛТА

Новорожденный ребенок, инфицированный коронавирусом COVID-19, полностью выздоровел через семнадцать дней без применения лекарств, сообщает издание The Mirror.

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Симптомы болезни у ребенка были не слишком серьезными, наблюдались лишь незначительные проблемы с сердцем. "У нее не было явных затруднений с дыханием, кашля или лихорадки, поэтому медикаментозно мы лечили только сердце", - отметил доктор отделения неонатологии больницы в Ухане Цзэн Линконг. Через 17 дней анализы Сяо Сяо на коронавирус показали отрицательный результат.

Девочка по имени Сяо Сяо родилась в больнице китайского города Ухань (провинция Хубэй). Вирус COVID-19 передался ей от одного из родителей.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Девочка по имени Сяо Сяо родилась в больнице китайского города Ухань (провинция Хубэй). Вирус COVID-19 передался ей от одного из родителей.
 
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