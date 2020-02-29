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Американские биологи рассказали о новой опасности электронных сигарет

29.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Неожиданное открытие сделали американские биологи, занимающиеся исследованиями вейп-смесей.

Специалисты сравнили микрофлору полости рта у курильщиков традиционных сигарет и вейперов.

Американские биологи рассказали о новой опасности электронных сигарет

Ранее ученые смогли выяснить, что электронная сигарета причиняет не меньше вреда здоровью курильщика, чем простое табачное изделие.

На этот раз биологи решили исследовать влияние испарений этих приспособлений на состояние микрофлоры рта, а также на воспалительные процессы.

Проведя сравнительный анализ микрофлоры полости рта курильщиков и вейперов, ученые обнаружили явные различия.

Разница состояла в видовом составе и количестве микробов.

При этом выяснилось, что организм вейперов оказался более подвержен различным инфекционным заболеваниям и воспалениям.

В частности, ученые обнаружили в слюне поклонников электронных сигарет микробы рода Porphyromonas.

Данные микроорганизмы влияют на развитие гингивита (воспаление десен), периодонтита (воспаление корня зуба и прилегающих к нему тканей) и других заболеваний полости рта.

Фото: Pixabay

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Неожиданное открытие сделали американские биологи, занимающиеся исследованиями вейп-смесей. Специалисты сравнили микрофлору полости рта у...
 
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