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Читатель: «В инфекционной больнице Минска очереди из скорых, за час заехало 50 машин»

29.02.2020 09:28 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Наш читатель живет напротив городской клинической инфекционной больницы, что по улице Кропоткина. Вчера вечером он начал наблюдать очередь из машин скорой помощи. По его словам, во дворе инфекционки на протяжении двух часов с 21:00 стабильно стояла очередь из 12—16 машин.

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— Машины уезжают и приезжают, — рассказывает Onliner читатель и присылает фото. —  За час в больницу прибыло где-то 50 скорых. Сейчас, ближе к полуночи, очередь стала меньше: стоит 6—8 автомобилей.

Читатель: «В инфекционной больнице Минска очереди из скорых, за час заехало 50 машин»

Как рассказал нам врач одной из больниц Минска, в инфекционную больницу свозят одногруппников иранского студента и остальных, кто с ним контактировал. Напомним, часть студентов с подозрениями на коронавирус отвезли в Боровлянский госпиталь.

— Многие на нервной почве начали жаловаться на плохое самочувствие, и их свозят в карантин в инфекционку, — говорит врач. — У некоторых действительно есть температура.

Напомним, в этой инфекционной больнице находится и иранский студент, у которого обнаружили коронавирус 2019-nCoV, а также контактировавшие с ним люди. Они были помещены в закрытые боксы.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.


Если вы или ваши знакомые попали в зону карантина, расскажите об этом на za@onliner.by.

Как я могу защитить себя и предотвратить распространение заболевания?

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и оканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения. Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие правила:

— регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его;

— держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей;

— по возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Руки касаются многих поверхностей, и на них может попасть вирус. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попадать в глаза, нос или рот. С этих частей тела вирус может внедряться в организм и вызывать заболевание;

— как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить;

— если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следуйте указаниям местных органов здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
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  Наш читатель живет напротив городской клинической инфекционной больницы, что по улице Кропоткина. Вчера вечером он начал наблюдать очередь из машин скорой...
 
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