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Караник: одногруппники студента из Ирана – под наблюдением врачей

29.02.2020 08:49 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Караник: одногруппники студента из Ирана – под наблюдением врачей
Фото из открытых источников

Как уже сообщал «АиФ», студент из Ирана прибыл в Минск рейсом из Баку – это произошло 22 февраля. По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира КАРАНИКА, пациент не жаловался на здоровье, но его вызвали в профилактических целях в 33-ю поликлинику, как приехавшего из эпидемиологически неблагополучной страны. Медиков насторожила повышенная температура и покраснение в горле у юноши. Молодого человека доставили в инфекционную больницу, взяли анализы, которые и подтвердили наличие коронавируса. Сейчас он находится в закрытом боксе, но лечение ему не требуется.

Караник: одногруппники студента из Ирана – под наблюдением врачей В Беларуси зарегистрирован завозной случай коронавируса

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся лица, которые контактировали с иранским студентом: 26 одногруппников и 7 преподавателей. Владимир Караник отметил, что ни у кого из них признаков болезни нет. Министр также рассказал, что у молодого человека не было кашля, а этот факт говорит о том, что риск заражения других людей был ниже.

Что касается пассажиров самолета, в котором летел иранский студент, то в сопредельных странах проинформированы о случившемся в Беларуси. «Это нормальная работа санитарно-эпидемиологической службы и поводов для паники тут нет, - сказал министр. – «Белавиа» сообщает о стыковочных рейсах, на которых летят пассажиры их эпидемиологически неблагополучных стран. Также ведутся переговоры, чтобы остальные авиакомпании, которые летают в Минск, тоже предоставляли эту информацию».

Министр также заверил: «Сегодня эпидемиологическая ситуация под контролем. Повода закрывать границы нет. Главная задача – обеспечить контроль за всеми въезжающими в страну».

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В отношении всех лиц, прибывающих в Беларусь из Италии, Южной Кореи, Ирана, Китая, проводится санитарно-карантинный контроль на границе. Ежедневно его проходят около 20 тыс. человек.

Если человек прибывает из перечисленных стран и чувствует себя здоровым, ему предлагают пройти исследования по прибытию и через 14 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник отметил, что ни у кого из них признаков болезни нет. Министр также рассказал, что у молодого человека не было...
 
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