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Ежедневно санитарно-карантинный контроль на границе Беларуси проходят около 20 тысяч человек

29.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ежедневно санитарно-карантинный контроль на границе Беларуси проходят около 20 тысяч человек
Идут переговоры с летающими в Национальный аэропорт Минск авиакомпаниями о предоставлении данных о транзитных пассажирах из эпидемически неблагополучных по коронавирусу стран. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.

Министр отметил, что «Белавиа» сообщает о стыковочных рейсах, на которых летят люди из эпидемиологически неблагополучных стран. «Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы остальные авиакомпании, которые летают в Национальный аэропорт Минск, тоже предоставляли эту информацию», — сказал он.

Медики работают в тесном контакте и с пограничными службами. КПП дооснащаются необходимым оборудованием. «Плюс взяли под контроль дальнобойщиков, грузовые терминалы», — добавил министр.

Ежедневно санитарно-карантинный контроль на границе Беларуси проходят около 20 тыс. человек.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Караник прокомментировал повышенный спрос на маски в Минске. Министр назвал ажиотаж эмоциональным. Здоровым людям маски не нужны, они должны быть у медиков и тех, кто ухаживает за больными.

Тем не менее, учитывая спрос, объявлены дополнительные закупки. Уже на следующей неделе в аптеки поставят более 1,6 млн масок. Ежедневно в Беларуси их выпускается около 200 тыс. марлевых и 40 тыс. одноразовых.

По информации БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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