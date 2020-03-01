Великий пост – это не только жесткая диета. Традиции и правила, о которых вы могли не знать

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Великий пост является одним из самых строгих. Для христиан это время великого очищения. Перед началом Пасхи они всегда постятся 48 дней. В этом году Пасха приходится на 19 апреля. А значит, Великий пост начинается 2 марта. И длится по 18 апреля включительно.

Во время Великого поста не принято веселиться и гулять. Напротив, стоит воздержаться от всевозможных соблазнов, сдерживать свои желания, больше молиться и ходить в храм. Запрещается есть животные продукты. В том числе мясо, яйца, молоко, сливочное масло, сало и рыбу (тут есть нюансы). Список того, что можно есть в Великий пост, довольно короткий: это овощи, фрукты, орехи, грибы. Беременным женщинам, солдатам, тяжелобольным людям и детям до 12 лет разрешено не поститься.





Пост — это период серьезных ограничений. С 2 марта и до самой Пасхи христианам запрещено венчаться в храмах. Нельзя ходить в развлекательные заведения: театры, рестораны, кино, клубы, концертные залы и даже на стадионы. Кроме того, лучше пореже включать телевизор и заглядывать в Интернет. И уж тем более не стоит смотреть юмористические программы. Хороший повод, чтобы заняться самообразованием или подумать о своих прошлых поступках.

Нельзя поддаваться негативным эмоциям: злиться, гневаться, ругаться, завидовать и т.д. Во время Великого поста нужно подумать о своих ближних, постараться наладить мирные отношения с врагами или хотя бы не провоцировать новые конфликты.

Нельзя ссориться с окружающими, особенно — с близкими. Это гарантированно оставит неприятный отпечаток в душе каждого верующего.

Важно понимать, что пост — это не просто жесткая диета перед Пасхой. Его главное предназначение — покаяться в грехах, очиститься духовно и телесно, а также укрепить связь с Богом. Если всё делать правильно, пост дает спокойствие и хорошее настроение на долгое время.

«НН».