ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Великий пост – это не только жесткая диета. Традиции и правила, о которых вы могли не знать

01.03.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Великий пост является одним из самых строгих. Для христиан это время великого очищения. Перед началом Пасхи они всегда постятся 48 дней. В этом году Пасха приходится на 19 апреля. А значит, Великий пост начинается 2 марта. И длится  по 18 апреля включительно.

Во время Великого поста не принято веселиться и гулять. Напротив, стоит воздержаться от всевозможных соблазнов, сдерживать свои желания, больше молиться и ходить в храм. Запрещается есть животные продукты. В том числе мясо, яйца, молоко, сливочное масло, сало и рыбу (тут есть нюансы). Список того, что можно есть в Великий пост, довольно короткий: это овощи, фрукты, орехи, грибы. Беременным женщинам, солдатам, тяжелобольным людям и детям до 12 лет разрешено не поститься.

Великий пост – это не только жесткая диета. Традиции и правила, о которых вы могли не знать

 

Пост — это период серьезных ограничений. С 2 марта и до самой Пасхи христианам запрещено венчаться в храмах. Нельзя ходить в развлекательные заведения: театры, рестораны, кино, клубы, концертные залы и даже на стадионы. Кроме того, лучше пореже включать телевизор и заглядывать в Интернет. И уж тем более не стоит смотреть юмористические программы. Хороший повод, чтобы заняться самообразованием или подумать о своих прошлых поступках.

Нельзя поддаваться негативным эмоциям: злиться, гневаться, ругаться, завидовать и т.д. Во время Великого поста нужно подумать о своих ближних, постараться наладить мирные отношения с врагами или хотя бы не провоцировать новые конфликты.

Нельзя ссориться с окружающими, особенно — с близкими. Это гарантированно оставит неприятный отпечаток в душе каждого верующего.

Важно понимать, что пост — это не просто жесткая диета перед Пасхой. Его главное предназначение — покаяться в грехах, очиститься духовно и телесно, а также укрепить связь с Богом. Если всё делать правильно, пост дает спокойствие и хорошее настроение на долгое время.

«НН».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великий пост является одним из самых строгих. Для христиан это время великого очищения. Перед началом Пасхи они всегда постятся 48
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Американские биологи рассказали о новой опасности электронных сигарет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика