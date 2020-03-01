Наркотики – это вещества изменяющие восприятие окружающей действительности, меняющие сознание человека

Источник материала: Полесская правда



1 марта – Международный день борьбы с наркоманией.

Проблема наркомании по-прежнему остается весьма острой и актуальной. Изменяется время, окружающий мир, меняются поколения, изменяются и виды потребляемых наркотиков.

Как отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by и.о. заведующего филиалом «Межрайонный наркологический диспансер» Ирина Пешко, если еще 5-10 лет назад чаще употребляли опиаты, каннабиоиды, то в настоящее время более распространенными являются синтетические наркотики, или «дизайнерские» наркотики.

«Дизайнерские» наркотики — это психоактивные вещества (то есть изменяющие восприятие окружающей действительности, меняющие сознание человека), формула которых изменяется для того, чтобы обойти действующее законодательство и быть не включенным в список запрещённых препаратов и их прекурсоров (веществ, служащих сырьём для производства). «Дизайнерские наркотики» разрабатываются во многих основных группах наркотиков, например, в группе анаболических стероидов, каннабиноидов, психоделиков и опиатов.

– На данный момент наибольшей популярностью пользуются два вида дизайнерских наркотиков – соли (соль Альфа-ПВП), курительные смеси (спайсы). Наибольшая их опасность состоит в том, что активные вещества натурального происхождения заменяются аналоговыми синтетическими, – отметила Ирина Пешко.

При изготовлении данных наркотических препаратов вовсе не подразумевается создание дизайнерской обертки или каких-либо креативных способов для выпуска такой продукции. Упаковка таких наркотиков часто бывает красочной и яркой, завлекая не только своим содержимым, но и внешней оберткой.

Важно помнить, что зависимость от любых наркотических средств, в том числе от «дизайнерских» возникает в большинстве случаев сразу. Достаточно одного употребления, чтобы организм начал требовать еще. К более сильным веществам она формируется еще быстрее и эффект от них будет сильнее.

Наиболее часто жертвами употребления «дизайнерских» наркотиков становятся подростки, потому как препараты легко достать из-за относительной дешевизны. Нужно сказать, что взрослые люди сознательного возраста, имеющие нормальный уровень дохода, могут употреблять такие вещества, оправдывая это желанием расслабиться. Однако впоследствии человек уже не может отказаться от их употребления.

Другими опасностями являются необратимые процессы в организме – нарушения в работе всех органов и систем, деградация, социальные проблемы. Наркотики, несмотря на название, происхождение, навсегда остаются веществами, разделяющими жизнь на «до» и «после». Только «после» наступает не для всех…

Если вы заметили изменения в здоровье и поведении своего ребенка, вам необходимо не боятся и обратиться за консультацией к специалисту.

В Пинском межрайонном наркологическом диспансере по адресу: ул. Рокоссовского, 8 работают психологи и психотерапевты, которые окажут квалифицированную помощь. Тел. регистратуры: 33-64-20, кабинет психолога: 37-55-66, психотерапевта: 37-55-15 (с 8.00 до 19.00).