Коронавирус по полочкам

Возникший в конце прошлого года в китайском городе Ухане коронавирус COVID-2019 продолжает распространяться по миру. Сегодня он зарегистрирован уже на нескольких континентах. Однако Всемирная организация здравоохранения, которая аккумулирует все данные, не спешит объявлять пандемию. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с директором Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии кандидатом медицинских наук, доцентом Владимиром Горбуновым о том, стоит ли белорусам чрезмерно беспокоиться и какие меры могут быть эффективны в борьбе с вирусом.

— ВОЗ объявила ситуацию с COVID-2019 чрезвычайной. Значит ли это, что белорусам стоит чрезмерно беспокоиться? По сути, ежегодно в мире от обычного гриппа умирают тысячи людей.

— Мир время от времени будоражат вспышки заболеваний. Когда регистрируются новые штаммы вирусов, в том числе гриппа, которые массово распространяются, ВОЗ объявляет ситуацию эпидемией. Аналогично и с коронавирусом — это новый для нас вирус, поэтому необходимо проводить достаточно масштабные профилактические, противоэпидемические мероприятия, чтобы снизить его распространение.

В случае с гриппом, который циркулирует из года в год, происходит проэпидемичивание населения: у части людей формируется иммунитет — или с прошлых лет после вакцинации, или за счет легкого перенесения заболевания. В некоторые годы наблюдается эпидемический подъем, а в некоторые — нет. Что касается в целом коронавируса, он относительно редкий. Хотя другие его варианты (не COVID-2019) периодически встречаются, в том числе у животных. В нашем центре время от времени выявляются другие штаммы, но они не имеют такого широкого распространения. Поскольку появился новый штамм, как это было в прошлые годы и с гриппом, ВОЗ предпринимает организационные и другие мероприятия по локализации его распространения и разрабатывает рекомендации по профилактике, диагностике и лечению.

К слову, коронавирусы разных вариантов циркулируют среди населения и в межэпидемический период. Это может проявляться в виде фарингита, легких форм бронхита. Не всегда есть смысл расшифровывать, диагностировать вид возбудителя. Нигде в мире этого не делают, поскольку целесообразность не слишком высокая — заболевания не сопровождаются эпидемическим распространением и протекают достаточно легко.

— Известно ли, как появился COVID-2019? Произошла мутация уже известных вирусов? И правда ли, что именно летучие мыши являются носителями различных коронавирусов?

— Источник нового коронавируса до конца не установлен, но летучие мыши рассматриваются как один из возможных потенциальных источников передачи. То, что вирусы могут передаваться от животных к человеку, или, как мы говорим, способны преодолевать межвидовой барьер, является сегодня общеустановленным фактом.

— Чем отличается COVID-2019 от других коронавирусов? В ВОЗ заявляют, что ранее организация не сталкивалась с таким вирусом, в некотором смысле он уникальный. Что имеется в виду?

— Генетический анализ нового вируса показал, что его структура совпадает с другими известными коронавирусами — на 85% с вирусом SARS и на 15% с вирусом MERS. В этой комбинации генов и заключается его уникальность.

— У большинства зараженных болезнь протекает в относительно легкой форме. Наиболее подвержены риску люди пожилого возраста, а вот дети, как правило, легко переносят заболевание. С чем это связано?

— Тот факт, что дети легче переносят заболевание, установлен, но однозначного объяснения еще нет. Считают, что структура тканей взрослого человека больше подходит для размножения вируса, чем ткани ребенка. Кроме того, люди пожилого возраста имеют больше по сравнению с детьми сопутствующих и хронических заболеваний, что может осложнить течение болезни. Такая картина наблюдается и при других инфекциях, например, при гриппе.

— Стоит ли тем, кто боится заразиться коронавирусом, принимать какие-то препараты для повышения иммунитета?

— Этот вопрос лучше задать клиницистам, инфекционистам. Но насколько мне известно, ВОЗ на основе опыта стран, где это заболевание проявилось в большей степени, пока не рекомендует такие профилактические мероприятия. Да, есть ряд препаратов, которые могут быть использованы для лечения, но применять их для профилактики не имеет никакого смысла.

— Расскажите о типичных симптомах заболевания. Может ли человек быть носителем вируса без их проявления?

— Основные симптомы — повышение температуры, кашель, одышка, слабость, затрудненное дыхание. Вопрос, насколько человек может быть заразен до появления симптомов и может ли быть носителем без их проявления, еще не изучен.

— Каков механизм передачи вируса? Можно ли заразиться, например, проехав в одном автобусе или вагоне метро с больным человеком? Или это должны быть более тесные контакты (условно: провести день в одном кабинете с зараженным, съесть немытый фрукт, к которому пару секунд назад притрагивался больной, и др.)?

— Основным путем распространения инфекции является воздушно-капельный, как и при гриппе. То есть заразиться в общественном транспорте можно. Естественно, и более тесный контакт с заболевшим будет способствовать заражению.

— Оправдано ли ношение масок на улице? Или их следует носить только в замкнутых помещениях?

— Основным путем распространения инфекции, как уже сказано, является воздушно-капельный, маска позволяет защитить от попадания крупных капель и аэрозолей, которые образуются при чихании и кашле больного человека. Поэтому маски рекомендуют носить в первую очередь больным людям, чтобы они не заражали окружающих, и тем, кто ухаживает за больными, т.е. имеют тесный контакт с заболевшими (медики, родственники заболевших).

Что касается других, здоровых, людей, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует им носить маски, считая, что это может создать иллюзию полноценной защиты и отвлекать человека от принятия других очень нужных и эффективных мер. К таким относятся тщательное мытье рук после любого выхода из дома и контактов с окружающими, соблюдение дистанции (1,5-2 м) от человека с признаками заболевания, избегание посещения мест массового скопления людей без острой необходимости и другие простые меры профилактики.

Кроме того, маску надо менять каждые два часа, поскольку она быстро намокает, теряет свою эффективность и затрудняет дыхание, вызывает раздражение, создавая определенный дискомфорт, который ухудшает самочувствие человека.

Поэтому носить маску здоровым людям в целом не рекомендуется. Но надо учитывать и каждую конкретную ситуацию. Если, вы, например, едете в автобусе или летите в самолете, т.е. совершаете длительную поездку и находитесь при этом в ограниченном пространстве, а рядом с вами сидит кашляющий и чихающий человек, не соблюдающий гигиенический этикет (чихать надо в платок, салфетку или в крайнем случае в локтевой сгиб, но не в ладони!), то маску надеть, конечно, имеет смысл.

— Можно ли провериться на коронавирус еще до появления первых симптомов заболевания, например, чтобы не заразить семью или друзей?

— В Беларуси на коронавирус обследуют тех, кто в течение последних 14 дней прибыл из Китая, Ирана, Италии и Республики Кореи, а также тех, кто тесно контактировал с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Остальным проводят лабораторное обследование только при наличии эпидемиологических и клинических показаний и по направлению врача.

Вместе с тем сейчас у нас наблюдается очередной сезонный подъем острых респираторных инфекций и гриппа. При надзоре за этими инфекциями ежегодно в это время проводится обследование пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями, в том числе это мы делаем сейчас и на коронавирус.

— Какие методы используются для диагностики в вашем центре? Правильно ли я понимаю, что биологический материал от одного потенциально зараженного человека параллельно исследуется в нескольких лабораториях? Или весь материал попадает в РНПЦ как ведущее учреждение?

— Материал исследуется в одной лаборатории, однако в некоторых случаях, например, при выписке людей из карантина, для повышения достоверности исследуется в двух независимых лабораториях. Кроме того, при получении положительного результата эта проба перепроверяется с использованием набора реактивов другого производителя.

— Ранее на пресс-брифинге главный санитарный врач страны сообщила, что результаты исследования на коронавирус, полученные в белорусских лабораториях, отправят в референс-лаборатории ВОЗ. С какой целью это делается?

— Наш центр располагает наборами трех видов: отечественного производства и поставленными зарубежными центрами — из России и Всемирной организации здравоохранения.





Эти диагностические наборы созданы на основе современных молекулярно-биологических подходов в соответствии с протоколами ВОЗ, которые соответствуют лучшим международным стандартам. Такие наборы используются сегодня во всех странах мира.

На базе РНПЦ функционируют несколько республиканских референс-центров и референс-лабораторий, в том числе и Национальный центр по гриппу. Регламент деятельности таких центров предусматривает постоянный обмен биологическими образцами и направление их в референс-лаборатории ВОЗ по профилю той или иной инфекции, т.е. это обычная практика деятельности любой референс-лаборатории.

— Правильно ли я поняла, что для выявления COVID-2019 используется в том числе отечественная тест-система?

— Как только вирус начал распространяться в Китае, мы сразу же занялись этим вопросом. ВОЗ разместила в общем доступе специфическую последовательность нуклеотидов, которая позволяет синтезировать так называемые праймеры для диагностики этой инфекции методом ПЦР в режиме реального времени. Все страны, в которых есть соответствующие лаборатории, могут воспроизвести набор реактивов и использовать его. В Беларуси с этим проблем не было. У нас технологии хорошо развиты, есть высококвалифицированные сотрудники. Поэтому уже с января мы имели собственные наборы для диагностики. Эти препараты пока не зарегистрированы, поскольку регистрация требует длительного времени.





Сравнительный анализ всех наборов — и отечественных, и зарубежных — показывает их одинаковую специфичность. Тем не менее положительные результаты на коронавирус перепроверяем на всех трех тест-системах. Пока расхождения не было, что говорит о полной их идентичности. А в целом мы провели достаточно много исследований — более 5 тыс.

У нас есть технологии, мы готовы расшифровать любую инфекцию. По вирусу Эбола, к слову, тоже была своя разработка, которую мы зарегистрировали. Проверяли студентов, прибывших из стран, где был циркулировал вирус. К счастью, тогда завоза на нашу территорию не было.





— Есть ли белорусские диагностические препараты для выявления других типов коронавируса?

— Да, такие препараты у нас есть, в частности «Набор реагентов «КОРОНА-ген» предназначен для выявления генетического материала респираторных коронавирусов 229Е, NL63, BetaCoV1, HKU1 методом ПЦР в режиме реального времени в клиническом материале человека. То есть технологии (а это наличие высококвалифицированных кадров, современного оборудования и освоенных методов) у нас имеются.

Разработка новых препаратов и масштабирование производства определяются развитием конкретной эпидситуации. Самое главное — мы владеем, развиваем и поддерживаем эти технологии и можем произвести любые современные препараты для диагностики любой инфекции, какой бы экзотической она ни была.

— Часто ли специалистам вашего центра приходится исследовать биологический материал от потенциальных пациентов, у которых предполагают наличие других особо опасных инфекций?

— Сегодня мир как никогда прозрачен, и исключить завоз в страну новых экзотических, в том числе особо опасных, инфекций невозможно. Поэтому мы готовы и периодически проводим исследования при подозрении на такие заболевания.





— Какие, на ваш взгляд, меры необходимо предпринять для остановки распространения коронавируса нового типа?

— Необходимые меры в стране приняты. Все они построены на международном опыте, который уже неоднократно проверялся и доказал свою эффективность в борьбе с различными биологическим угрозами (SARS, MERS, лихорадка Эбола и др.).

Что касается вероятности распространения COVID-2019, она есть. Но те мероприятия, которые сегодня проводятся в стране Минздравом и другими ведомствами, я уверен, помогут предотвратить массовое распространение вируса. У нас хорошо налажен эпидемиологический надзор, санитарные службы работают в усиленном режиме. Мы отслеживаем всех инфицированных, всех контактных, работаем на упреждение. Усилия Беларуси, к слову, оценила и Всемирная организация здравоохранения.

— Станет ли вакцина, которую сейчас пытаются разработать, панацеей от коронавируса?

— Мое личное мнение как микробиолога заключается в том, что вирус быстрее закончит свой путь по странам, чем будет разработана действенная вакцина. Полагаю, что заболевание естественным образом пройдет, как это было при SARS, MERS и др. Вместе с тем важно разрабатывать вакцину для будущего. Если она будет разработана ко времени следующей возможной эпидемии коронавируса, ее можно будет модифицировать, чтобы повысить результативность влияния на иммунную систему.

— Можно ли делать какие-то прогнозы? Будет ли COVID-2019 и далее распространяться у нас в стране и когда ситуация стабилизируется?

— Для каждого штамма вируса прогнозы будут индивидуальны. Поэтому даже эпидемиологи с мировым именем не могут ответить на этот вопрос достаточно достоверно.

Если же посмотреть на то, как эпидемический процесс развивается в тех странах, где это началось раньше (например, Китай или Италия), можно предполагать, что через месяц-два заболеваемость на том или ином уровне стабилизируется. Поэтому у нас, если и будет некоторый рост, то через достаточно короткое время ситуация пойдет на спад. Хотя и сейчас у нас зарегистрированы единичные случаи коронавируса.

Ситуация, конечно, может развиваться по-разному, но есть все основания говорить, что массового распространения заболевания, как в Китае, у нас не будет. На это влияют различные факторы — и климат, и меньшая плотность населения. Пока мы не знали, что такое SARS, MERS, на первоначальном этапе у нас также были опасения, что заболевание может распространиться. Но подъем заболеваемости длился всего несколько месяцев. Так что, предполагаю, к маю-июню заболеваемость коронавирусом, как и всеми острыми респираторными заболеваниями, спадет.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,