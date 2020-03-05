Ряд предприятий «Беллегпрома» временно перепрофилирован для пошива медицинских масок

Источник материала: Полесская правда



Для обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок руководством «Беллегпрома» принято решение о временном перепрофилировании ряда предприятий для пошива медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В «Беллегпроме» отметили, что первые заказы на изготовление медицинских масок поступили на предприятия концерна три недели назад. Их отшивали четыре предприятия – ОАО «Славянка», ОАО «Лента», ОАО «Жлобинская швейная фабрика» и ОАО «БелКредо». Теперь маски будут изготавливать 15 предприятий. Планируемый общий объем производства – 550 тысяч изделий в сутки.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день заказчикам, самые крупные из которых «Белмедтехника» и «Белфармация», уже поставлено порядка 1,2 млн. медицинских масок.

– Повязки изготавливают из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать. Такой материал легко утилизировать без вреда природе, – добавили в пресс-службе концерна.

Фото пресс-службы концерна «Беллегпром»