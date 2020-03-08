Без паники! Меры принимаются

Источник материала: Вороновская газета

Следите за чистотой рук

В связи с сезонным подъемом заболеваемости и для предупреждения распространения коронавирусной инфекции Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендовал установку дозаторов с антисептиком в местах общего пользования.





По мнению специалистов санитарной службы, мытье рук и соблюдение респираторной гигиены при чихании или кашле — основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции. Если возможности помыть их нет, нужно обработать дезинфицирующим средством.

На днях дозаторы с антисептиком появились на автовокзале в Вороново. Один находится прямо при входе в зал ожидания, еще два — в мужском и женском туалетах. С добавлением дезинфицирующего средства проводится и влажная уборка помещений автовокзала, автобусов.

Возможность обработать руки антисептиком появилась у посетителей поликлиники Вороновской ЦРБ, где дополнительно в коридорах и холлах установлены дозаторы.

Пограничники усилили меры безопасности

По информации пресс-службы Лидского погранотряда, в пунктах пропуска сейчас уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан. С личным составом проведены дополнительные занятия по порядку выявления в пассажиропотоке людей с признаками инфекционных заболеваний.





Перечень стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой постоянно уточняется, побывавшим в этих государствах лицам уделяется особое внимание.

Проезжающих с признаками инфекционного заболевания граждан пограничники изолируют от общего потока и направляют в санитарно-карантинный пункт, расположенный в пункте пропуска. Там ими занимается дежурный врач.

В соответствии с указанием Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь и рекомендациям Минздрава приостановлен выезд организованных групп детей за рубеж на оздоровление. Данное ограничение призвано уберечь несовершеннолетних граждан нашей страны от заражения. Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ольга ВОРОБЬЕВА.