В ВОЗ разъяснили отличие вызванного коронавирусом заболевания от сезонного гриппа

Источник материала: Полесская правда



Болезнь, вызванная коронавирусом нового типа, имеет как схожие с сезонным гриппом черты, так и существенные различия. Всемирная организация здравоохранения в ежедневном информационном бюллетене, опубликованном в Женеве, разъяснила, как не перепутать эти две болезни.

Если говорить о сходствах, то оба вируса приводят к заболеваниям органов дыхания. Это может проявляться по-разному: от отсутствия симптомов до тяжелых форм, приводящих к летальному исходу. Кроме того, вирусы передаются воздушно-капельным путем и через предметы-источники патогенных микроорганизмов. Таким образом, очень важно заботиться о гигиене, в частности тщательно мыть руки и прикрывать рот платком при кашле, напоминают эксперты.

Вместе с тем между коронавирусом нового типа и вирусом гриппа есть отличия. Прежде всего, это разная скорость распространения. У вируса гриппа в среднем менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями — он составляет около трех дней. При заболевании, вызванном новым коронавирусом, — в среднем от пяти до шести дней.

Вирус гриппа передается в основном до появления симптомов, а при заражении коронавирусом такая бессимптомная передача не является главным способом распространения болезни. Известно, что в среднем число заражающихся коронавирусом от одного больного составляет от 2 до 2,5 человек. Это меньше, чем у вируса гриппа.

При гриппе заболевшие дети — один из существенных источников распространения инфекции. В случае с коронавирусом дети реже болеют, чем взрослые. Заболеваемость в возрастной группе от 0 до 19 лет низкая в сравнении с другими возрастными группами. Согласно информации из Китая, дети чаще заражаются от взрослых, чем взрослые от детей.

Симптомы обоих заболеваний схожи, но доля пациентов с тяжелой формой болезни разная. При заражении коронавирусом в 15% случаев болезнь протекает тяжело, а в 5% — крайне тяжело. При гриппе доля тяжелых и крайне тяжелых случаев меньше. Уровень смертности в случае с коронавирусом составляет 3-4%. У сезонного гриппа он существенно ниже.

В настоящее время в мире разрабатывается 20 вакцин против коронавируса и ряд терапевтических средств, однако ни одно из их пока не получило лицензию. В то же время против гриппа разработаны и применяются вакцины. ВОЗ настоятельно рекомендует проводить ежегодную противогриппозную вакцинацию.

По информации БелТА