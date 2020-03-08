|
В ВОЗ разъяснили отличие вызванного коронавирусом заболевания от сезонного гриппа
08.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Если говорить о сходствах, то оба вируса приводят к заболеваниям органов дыхания. Это может проявляться по-разному: от отсутствия симптомов до тяжелых форм, приводящих к летальному исходу. Кроме того, вирусы передаются воздушно-капельным путем и через предметы-источники патогенных микроорганизмов. Таким образом, очень важно заботиться о гигиене, в частности тщательно мыть руки и прикрывать рот платком при кашле, напоминают эксперты.
Вирус гриппа передается в основном до появления симптомов, а при заражении коронавирусом такая бессимптомная передача не является главным способом распространения болезни. Известно, что в среднем число заражающихся коронавирусом от одного больного составляет от 2 до 2,5 человек. Это меньше, чем у вируса гриппа.
Симптомы обоих заболеваний схожи, но доля пациентов с тяжелой формой болезни разная. При заражении коронавирусом в 15% случаев болезнь протекает тяжело, а в 5% — крайне тяжело. При гриппе доля тяжелых и крайне тяжелых случаев меньше. Уровень смертности в случае с коронавирусом составляет 3-4%. У сезонного гриппа он существенно ниже.
В настоящее время в мире разрабатывается 20 вакцин против коронавируса и ряд терапевтических средств, однако ни одно из их пока не получило лицензию. В то же время против гриппа разработаны и применяются вакцины. ВОЗ настоятельно рекомендует проводить ежегодную противогриппозную вакцинацию.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Болезнь, вызванная коронавирусом нового типа, имеет как схожие с сезонным гриппом черты, так и существенные различия. Всемирная организация здравоохранения в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)