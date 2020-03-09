Включить мозг. Почему люди глупеют и что с этим делать

Источник материала: Аргументы и факты

Мы живём в гиперинформационной среде. Из-за постоянного потребления информации энергия в зону мозга, отвечающую за мышление, просто не поступает. Мыслительный орган впадает в спячку.

О том, как меняется человек в век цифровых технологий, в ходе делового завтрака «Сбербанка» «Личностная трансформация в цифровую эпоху» рассказал руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека, известный психолог Андрей КУРПАТОВ.

Эксперт обращает внимание на специфику восприятия информации: когда нам предлагают две задачи, простую и сложную, мы выбираем первый вариант.

- Это связано с экономикой нашего мозга. Он потребляет очень большое количество энергии. Экономический принцип требует от нас всегда выбирать те задачи, которые попроще.

По словам Андрея Курпатова, этим пользуются представители медиаиндустрии. Они максимально упрощают контент. В результате человек переживает фундаментальную трансформацию: переезжает из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга.

- Из цивилизации текстов, системного мышления мы переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического, ни системного мышления.

Правило 23 минут

В последние годы учёные получили возможность заглянуть в любой работающий мозг. Раньше существовало мнение, что этот орган организован по локальному принципу: есть отдельные зоны, отвечащие за отдельные функции, - зрительная кора, слуховая, двигательная. Но по результатам последних исследований всё намного сложнее.

- В течение первых 25 лет жизни наши нейронные клетки связываются друг с другом в отдалённых отделах мозга. Прорастают нейронные связи. Образуются те самые нейронные сети, которые в дальнейшем будут отвечать за три базовых режима работы мозга.

Четверть века - это срок, который нужен человеку, чтобы научиться концентрировать внимание, ориентироваться в ситуации и думать.

- По сути дела, мы занимаемся тем, что создаём программный сервер, который будет отвечать за процессы мышления во взрослом возрасте. Молодой человек не просто получает знания о мире. В ходе обучения он программирует свой мозг.

Андрей Курпатов подчёркивает: современные молодые люди оказались в гиперинформационной среде. В ситуации, когда человек потребляет контент постоянно, энергия в зону мозга, отвечающую за мышление, не поступает.

- Поэтому не надо удивляться, что люди, которые не вылезают из Твиттера и Инстаграма, редко «включают» голову, мыслят стереотипно, шаблонно и не развиваются. Это мы говорим про взрослых людей. А давайте поговорим о наших детях. Эти данные действительно шокируют. 40% детей в США и России в возрасте до 10 лет практически постоянно находятся онлайн. То есть они постоянно потребляют информацию. Если верить «Лаборатории Касперского», европейские родители более сознательные в этом смысле, но к 14-18 годам ситуация сравнивается, и практически все подростки в мире 60-70% времени проводят онлайн. То есть они отправляют свой сервер мышления в спячку, или он у них просто не формируется.

Это не единственная проблема. Чтобы мозг начал всерьез думать, нужно 23 минуты. Если этого времени нет, человек как бы находится в другом пространстве. Опросы показывают: человек в среднем отвлекается на телефон каждые 15 минут. У него нет возможности сосредоточиться.

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Цифровой аутизм

Цифровизация сказывается на социальных связях человека.

- Уже в 1997 году количество экранного времени сравнялось с количеством времени, которое мы использовали, общаясь лицом к лицу. В момент появления iPhone в 2007 году экранное время человека составляло более 8 часов, тогда как общение лицом к лицу - уже менее двух часов. Как вы понимаете, далее эта тенденция усиливалась.

Эксперт заключает: в результате мы имеем эпидемию цифрового аутизма.

- Так называется состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом, они не интересуются внутренним миром другого человека, другие люди для них стали заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. Даже на свиданиях молодые люди предпочитают телефон общению с человеком, с которым они на это свидание пришли.

Кто-то может сказать - это новая цивилизация, новый мир, к которому мы должны привыкнуть. Однако данные недавнего исследования показывают: если вы проводите «в телефоне» больше 2,5-3 часов, у вас резко возрастают показатели депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей.

- Кто-то пытается бороться с депрессией и «уходит» в телефон, чтобы избавиться от неприятных и тягостных мыслей, но для большинства - такое времяпрепровождение оборачивается ощущением собственной неполноценности, отчуждённостью. Люди испытывают социальное напряжение. Социальные сети в этом смысле действуют очень болезненно.

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Телефон - убрать

Другое исследование показывает: просто физическое присутствие телефона влияет на уровень и объём оперативной памяти, а также подвижный интеллект человека.

- У вас увеличиваются объёмы рабочей памяти и подвижного интеллекта, когда телефона нет рядом, и вы глупеете, когда возле вас есть телефон.

Курпатов резюмирует: изменение в потреблении информации приводит к тому, что мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых.

- Кроме этого, мы наблюдаем изменения в структуре социального взаимодействия. Отсутствие вертикальных систем управления, переход к горизонтальному обществу ведет к тому, что мы теряем биологические навыки и возможности к обучению, хуже учимся. От этого страдает образовательный процесс.

Изменение в коммуникациях приводит к цифровому аутизму, снижению эмоционального интеллекта, увеличению цифровой зависимости.

- Общая установка на гедонизм, или получение удовольствия, при неспособности строить образы будущего приводит к тому, что люди становятся очень нетолерантны к своим провалам, рассчитывают на легкий успех, и это не лучшим образом работает на экономику, цивилизацию и общество.

МНЕНИЕ

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман ГРЕФ утверждает: мы развиваемся линейно, а технологии - экспоненциально. Наши способности за таким экспоненциальным развитием не успевают.

Эксперт отмечает, что мир и ранее переживал подобные крупные трансформации, но сейчас совершенно особенная ситуация. Он выделяет три основных негативных аспекта для человека ввиду технологических изменений: